運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

▲台南市消防局第二救災救護大隊，13日於大隊部辦理「山域事故救援流程暨指揮編組實例訓練」，藉以強化統合救援綜效能。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，13日於大隊部辦理「山域事故救援流程暨指揮編組實例訓練」，藉以強化統合救援綜效能，同時也提醒登山民眾做好登山事前準備，切勿勉強登山，上山前多一分準備，才可多一分安全，平安出遊。

近來因行政院宣示山林開放政策，民眾大量轉進山林活動，可能衍生意外事故，有鑑於此，台南市消防局積極執行山域事故受困待救勤務整備，以期提升山域救援量能，強化山域事故人命救援效能，

台南市多屬嘉南平原及山坡地區，部分山區座落於東方，如：大凍山、崁頭山、竹子尖山等皆為市民熱門健行郊山，受困待救或迷路失蹤案件層出不窮，本次訓練主要由第二大隊玉井分隊分隊長蘇哲緯，專案講授及分享實例，針對消防局制訂執行山難事故搜救「標準作業流程圖」及「案件標準作業程序」研析，內容從通報派遣、指揮架設、計畫擬定、勤前教育、任務執行…等SOP分項簡介；另實際練習如119報案APP、無線電、移動訊號強波機、無人機、手機座標APP定位、電險桿座標查詢、民力救難團體及山搜義消支援機制…等輔助救援工具，也分享科技搜索方式包含：智慧手機航跡APP、GPS導航機加上Google Earth地圖套疊等資料蒐集分析作業，最後引鑑近來相關案例，實務探討策及進搶救作為。

消防局長李明峯呼籲，民眾登山前應評估自身體能，妥善規劃行程，準備充足裝備，經過危險陡峭路段，避免跌落，迷路受困時，記得保持鎮靜，立即手機撥打119或112求救，並查用手機APP或地圖定位回報受困座標方位資訊，或以衛星電話向外界求援，也可用無線電緊急救難頻道145.00求救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。

第二大隊大隊長王騰毅表示，因應國人健行風氣盛行，山難事故頻傳，有鑑於此，藉由本次訓練除增進二大隊同仁對於山域事故救援知能及熟悉搜救器材外，亦希能更精進各項搜救觀念與能力，培養默契及共同語言，且特著重指揮編組、橫向聯繫、情資研判與危機應變等各項流程作業程序強化，另輔以實際案例來加深參訓人員印象，希冀有效增益搶救效能。