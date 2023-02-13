耗電最兇是冷氣！兩廳院節目邁向「綠色製作」　合約增加永續條款

▲兩廳院主辦節目與表演團體簽約將新增「永續條款」，邁向綠色製作目標。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

疫情在過去3年衝擊下，讓國際上許多表演場館開始注重「永續發展」，國家兩廳院表示，今年的重點目標當中依然有「永續」，在2023年秋天藝術節開始，推出的主辦節目與國內表演藝術團隊的合約，將新增「永續條款」，節目製作上必須至少有一項符合永續目標，朝向「綠色製作」邁進。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝透露，其實兩廳院耗電最兇的就是冷氣，但「永續」不只是節能這個面向，還包含很多，如今劇場不可能不朝向永續目標邁進，兩廳院也從2021年起開始導入永續思維，今年更走向「永續實踐」，會是重點目標之一。

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▲兩廳院於2022年加入由歐盟所支持的歐洲永續劇場聯盟 (STAGES)，成為亞州唯一結盟場館，持續與國際場館交流分享各國永續經驗。（圖／兩廳院提供）



包括每2年一屆的「兩廳院駐館藝術家」，今年也以永續、共融的思考進行邀請，其中一位是文字工作者、性別平權倡議者李屏瑤，她長期以來關注性別平權議題，將以創作探討社會中不可逆的傷害，讓女性用自己的聲音重新述說故事。

另一組駐館藝術家是「鄭嘉音暨無獨有偶工作室劇團」，這次特別以「劇團」的角色駐館兩廳院，規劃由製作、團隊營運與劇場從業者的身心健康等方面著手，將永續經營的程序系統化，如鄭嘉音所說，「社會迫切需要永續，我們用劇場做最有力的回應。」期待駐館期間，和兩廳院攜手共創屬於台灣的永續劇場工作方法。

▲兩廳院藝術總監劉怡汝提到，劇場邁向永續實踐，也包括節目製作。（圖／記者林育綾攝）

另外自2023秋天藝術節起，針對兩廳院主辦節目與國內藝術表演團隊簽的合約，也會新增「永續條款」，期望表演團體至少一種符合永續、綠色製作的方式，如果有超過一項以上更好。

此外，兩廳院今年的重點也包括發展「國際合作計畫」，邀請超過40位表演藝術領域重要的國際策展人、場館與藝文組織代表訪台，規模與重量空前，在為期7天的活動期間，推介19檔台灣作品，還有多場公開論壇，討論世界趨勢、亞洲文化發展等議題，期望促成國際夥伴與台灣藝術家及產業的交流、合作。同時也會重視數位科技發展，包括積極投入5G專網的建置、IP內容產製規劃。

▲兩廳院即將於7月舉辦第3屆永續共融年會暨工作坊。（圖／兩廳院提供