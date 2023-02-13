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永康就業中心2月辦理二場徵才 提供逾千職缺

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心以「愛情限時批」為主題，用「熱愛工作」為虛擬情人，在2月辦理二場徵才活動，提供近千職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心以「愛情限時批」為主題，用「熱愛工作」為虛擬情人，在2月辦理二場徵才活動，提供近千職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月14日是西洋情人節，勞動部雲嘉南分署永康就業中心以「愛情限時批」為主題，用「熱愛工作」為虛擬情人，在2月辦理二場徵才活動，提供近千職缺，並在2月16日徵才當天準備「愛的感恩卡」及「職場許願卡」，求職民眾把想說的話及未來期許寫下來，現場就送「甜蜜小物」，歡迎民眾把握機會踴躍參加。

第一場徵才於2月16日上午9至11時在南科管理局1樓演藝廳辦理「南科聯合現場徵才＆愛的感恩卡及職場許願卡回饋活動」，當日設攤的廠商有直得科技、能元科技、台灣三菱化學、台灣康肯環保設備、誠美材料、錸恩帕斯、宏遠興業等7家，提供近300個職缺，其中直得科技徵國內業務員，薪資上看100000元，活動當天有「愛的感恩卡」及「職場許願卡」，民眾把想說的話及未來期許寫下來，現場就送「甜蜜小物」，數量有限送完為止！另外也歡迎參加「賈好嘉FB粉絲團」活動，只要＠永康就業中心告訴你要對我們說的話，將抽出10名粉絲，再送精美小禮！

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心以「愛情限時批」為主題，用「熱愛工作」為虛擬情人，在2月辦理二場徵才活動，提供近千職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二場為線上徵才，為協助民眾找到合適工作及因應企業年後人力需求，永康就業中心特於2月13日至2月24日辦理線上徵才活動，參加廠商包括台灣康肯環保設備公司、騏宏科技、黛莉貝爾、深緣及水等23家廠商，提供近1000個職缺，其中台灣康肯環保設備有擴編人力需求，客服工程師36000元至42000元、機構工程師32000元至37000元，騏宏科技助理工程師30000元至50000元、儲備人員30000元至50000元，黛莉貝爾儲備店長34100元至55000元、銷售顧問31100元至45000元，深緣及水門市人員、烘焙人員30000元以上，歡迎有求職或轉職需求民眾踴躍至線上徵才平台

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