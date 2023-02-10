寧可看片也不碰「老婆」！她見曖昧簡訊懂了　超慘同居生活曝

▲原PO下定決心擺脫渣男。（示意圖，非本文當事人／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在一起久了，難免進入「老夫老妻」模式。就有女網友說，跟另一半同居快1年，雖然9成開銷、9.9成家事都是她在擔，兩人平時沒有任何親密行為，一周還說不到5句話，不過男方對外仍喊她老婆。直到她無意間發現對方手機裡的訊息，才知道這根本不是老夫老妻的模式，決定將男方趕出去，「有多遠滾多遠！」

這位女網友在「匿名2公社」發文，說男方住在她的房子裡，不僅沒支付任何費用，什麼事都不會想到她，「出門買生活用品、糧食，甚至特地到廟裡點平安燈，都沒有我的份」、「驗車沒通知我一起驗；保險受益人寫（男方）女兒；存摺、印章藏到不知何處」。

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此外，另一半只要出門上班就全面封鎖她，放假回來就宅在家打遊戲，還等她下班買早晚餐回家，「同居快一年，9成開銷都是我支付、9.9成家事都我做。」平時相處就已經快像是陌生人，更不用說親密行為了，「（男方）寧願看A片，也不願動我一根毛，完全沒有任何身體互動」，雖然對外人喊她老婆，兩人一周卻根本說不到5句話。

▲男方跟前女友仍在勾勾纏。（示意圖，非本文當事人／記者鄺郁庭攝）

直到前幾天，原PO才知道為何會變這樣，「被我發現與前女友的曖昧簡訊，簡訊裡超級殷勤又大方，又要出門幫忙找書、又要轉帳給對方。」更氣的是，男方在被發現後，居然表現得無畏無懼，把手機密碼換掉，繼續對她冷暴力，隔天出門上班也繼續封鎖、失聯，似乎篤定「等下次放假回來，又可以船過水無痕」。

不過，女網友就下定決心斷開這段感情，「這次不忍、不饒、不委屈了，我直接將他龐雜大量的行李打包、門鎖密碼換掉，有多遠滾多遠！」讓其他人邊讚又邊心疼，「只把妳當免費房東跟傭人」、「這個真的渣到有剩」、「很棒，垃圾就該丟出去」、「雖然遲了點，總比不斷好」、「打包得好，讓他滾吧！要堅持到底，絕不心軟。」