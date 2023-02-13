連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

▲央行連續4次升息，造成房貸族不小負擔。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者陶本和／台北報導

針對央行連續4次的升息，造成購屋者貸款不少負擔，行政院預計16日將於院會拍板「房貸補貼」。根據內政部目前的規劃，補貼對象為名下僅1戶自用住宅者，並設排富條款，採每月定額，直接撥款到帳戶，估最多可有40萬戶受惠。

行政院在今年1月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。其中，針對去年超徵稅收將用於強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，共計3800億元；其中，也特別針對央行連續4次升息，造成房貸族不小的負擔，內政部相應提出房貸補貼方案，預計匡列1、200億元。

對於房貸族所面臨的壓力，由於去年利率連續4升，累積升幅達2.5碼。舉例而言，若是1000萬元的房貸，每月利息需要多負擔3000多元。

因此，為緩解房貸族的壓力，根據內政部送到立法院報告指出，預期今年也有可能持續升息，為預為因應降低自用住宅房貸戶貸款繳息壓力，由政府提供補貼，對其生活負擔給予支持有其必要。

根據初步的規劃，補貼對象為名下僅持有1戶自用性質購置住宅貸款者，僅限基準日前的既有貸款戶，不包含新貸戶。同時，設有排富條款，限年所得合計在一定金額以內，不補貼較高所得家戶，將政府資源妥善運用。

在時程規劃上，行政院本週四前還會召集內政部、金管會等跨部會進行討論，並於週四的院會拍板後，對外公佈補貼對象與政策詳細內容。