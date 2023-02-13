美派F-16戰機擊落最新不明物　狀似「八角形」垂掛繩體！細節曝光

▲美國國防部證實12日擊落一個空中不明物體。圖為美軍F-16戰隼戰鬥機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

五角大廈證實，一架F-16戰機在當地時間12日下午在加拿大休倫湖上空擊落一個不明飛行物，雖評估不構成軍事威脅，但具飛行安全風險。這是自4日美國F-22戰機擊落中國間諜氣球以來，本月第4起事件。美國官員透露，最新擊落的物體形狀像是個八角形，上頭掛著幾條繩狀物，沒有明顯載荷，飛行高度為2萬英尺。

根據美媒CNN報導，五角大樓發言人賴德（Patrick S. Ryder）12日證實，當天派遣一架F-16戰機在休倫湖上空擊落一個不明飛行物，該物體據評估不會對地面構成軍事威脅，但由於可能具潛在的監視能力，「我們評估它是安全飛行的一個隱患與威脅。」

賴德補充，加、美兩國組的北美防空司令部（NORAD）11日上午發現此不明物體後持續以雷達與視覺進行追蹤，並分析過往的飛行軌跡與數據，合理推定這個不明物體就是周六（11日）晚間在蒙大拿州上空被雷達探測到，並造成空域短暫關閉的物體。

一名美國高級官員與另一名知情人士向CNN透露，這個物體12日先是在密西根上半島（Upper Peninsula）上空2萬英尺高度飛行，並在即將飛越休倫湖時遭到擊落，形狀像一個八角形，上頭掛著幾條繩狀物，但沒有明顯酬載（payload）。官員表示，這個物體的飛行路徑與高度引發了擔憂，可能會對民航機構成安全威脅，但不會對地面的人與物體構成軍事威脅，拜登總統遂下令擊落。