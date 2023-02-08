桃園航空城徵收空屋「人影閃過」　警眼尖揪出3賊

▲陳姓等3名男子專挑航空城徵收空屋下手行竊。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

36歲陳姓男子夥同、48歲林姓男子及45歲陳姓男子，鎖定航空城土地徵收後住戶陸續搬遷的空屋，欲竊取屋內有價物品變賣換錢花用，不料在下手的過程中遇到眼尖巡邏員警，發現空屋內「閃過人影」立即查看，將企圖逃跑和躱藏的3人當場揪出逮捕法辦。

▲巡邏員警發現空屋內閃過人影，當場查獲陳男3人。（圖／大園警分局提供）

由於桃園市航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內的住戶陸續搬遷造成空屋增加，小偷經常鎖定此區域下手行竊，為此警方也持續加強巡邏，大園分局埔心派出所巡佐陳瑞榮、警員江信徵，7日7時許巡邏行經桃園市大園區下埔路一帶時，發現一處已被航空城徵收的空屋內，疑似有人影閃過，員警立即入內巡視，屋內三名竊嫌看見警方到場，隨即四處逃竄，其中一人試圖從大門逃離，所幸支援警力及時到場，在大門口將他壓制逮捕。

▲▼並起出作案工具和贓物。（圖／大園警分局提供）

警方隨後在屋內繼續搜索，在二樓的床下查獲另外兩名同夥，並在他們身上搜出作案工具老虎鉗，以及側背包、金幣飾品、球鞋、賓士圖樣香水蓋等贓物，全案依加重竊盜罪將三名竊嫌移送偵辦，其中45歲的陳姓男子另涉及五起竊盜通緝案件，警詢後一併解送桃園地檢署歸案。