兒借廁所「坐破馬桶」屁股濺血！屋主給2千紅包　爸怒：打發我？

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友提供）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人遇到有需要幫助的人都會伸出援手，沒想到卻好心沒好報！一名網友表示，日前兒子因為突然腹痛，就到一處民宅借廁所，沒想到馬桶竟然坐破了，導致兒子屁股受傷，花了許多醫藥費。事後屋主包了2000元紅包，卻讓他相當不滿，認為對方應該負擔醫療費及日後生活費。文章曝光後讓一票網友全傻眼。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，上個月出門的時候，兒子突然很想要上廁所，但附近沒有可以方便的地方，只好向旁邊民宅借廁所，所幸好心的阿伯開門讓他們進去。未料，兒子上廁所到一半，馬桶突然崩掉了，導致兒子的屁股被劃破，當場流了不少血。

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雖然兒子送醫後沒有生命危險，但也花了不少醫藥費，因此原PO找到借廁所的屋主，希望對方可以負擔醫藥費和兒子日後的生活費用。結果他只收到2000元紅包，氣得認為屋主是不想負責任，只想以幾千元打發他，只好發文求助「這種情況我應該怎麼辦？」

不少人看到後紛紛表示，「現在會很多人不想幫助人，就是因為有你這種人」、「乾脆叫人家替你養兒子算了，真是秀下限」、「怎麼把人家的廁所上壞了，你賠屋主了嗎」、「馬桶會崩壞！一定是站上去蹲馬桶才會受力不當毀壞」、「沒跟你索賠馬桶錢就該偷笑了」、「怎麼不是你們賠人家馬桶？好奇怪的想法」、「組團去你家大便，順便坐壞馬桶就有日後生活費用可拿，你說好不好啊？」「他沒追究你弄壞馬桶就不錯了，你很好意思耶」。