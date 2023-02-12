師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

▲立人高中打行政訴訟敗訴，確定停辦走入歷史。（圖／翻攝立人高中臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立立人高中在2018年傳出財務狀況、招生不佳，校內僅存4名學生，北市教育局組成專案小組訪視調查後，認定該校無法正常運作，依私校法規定，決議勒令停辦。校方不服，以辦理學校遷建為由，並沒有停辦之意，提起行政訴訟，日前最高法院判決出爐，全案確定，在台建校70年歷史的立人高中確定停招。

台北市教育局副局長陳素慧指出，立人高中於2018年傳出學校財務狀況不佳、招生不理想，且積欠校內教職員薪資等問題，經教育局組成專案小組前往輔導、調查後，要求校方提出相關改善計畫，但校方均無法提出有效方案，要求107學年度停招，當時校內僅剩4名學生，均協助轉校完成高中學業。

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陳素慧表示，經專案小組多次訪視後，因學校遲遲無法提出具體改善計畫，在2020年5月經北市私校諮詢會決議，要求同年8月停辦，校方不服提出行政訴訟，日前最高法院判決確定，當年教育局要求停辦的決議沒有錯，後續也會依據私校法相關規定，辦理清算、解散事宜，至於校方聲稱要遷校辦學，會進一步與遷校地縣市政府確認。

已經停招4年多的立人高中，目前校內已經沒有學生，教職員也早已離職，在台建校70年來，近10多年爭議不斷，2011年曾傳出校董被指控掏空校產、還在教室裝設監視器監控學生，遭學生投訴媒體，2018年還傳出校董疑因土地糾紛，遭人噴灑辣椒水。