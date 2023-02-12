　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

▲立人高中打行政訴訟敗訴，確定停辦走入歷史。（圖／翻攝立人高中臉書）

▲立人高中打行政訴訟敗訴，確定停辦走入歷史。（圖／翻攝立人高中臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立立人高中在2018年傳出財務狀況、招生不佳，校內僅存4名學生，北市教育局組成專案小組訪視調查後，認定該校無法正常運作，依私校法規定，決議勒令停辦。校方不服，以辦理學校遷建為由，並沒有停辦之意，提起行政訴訟，日前最高法院判決出爐，全案確定，在台建校70年歷史的立人高中確定停招。

台北市教育局副局長陳素慧指出，立人高中於2018年傳出學校財務狀況不佳、招生不理想，且積欠校內教職員薪資等問題，經教育局組成專案小組前往輔導、調查後，要求校方提出相關改善計畫，但校方均無法提出有效方案，要求107學年度停招，當時校內僅剩4名學生，均協助轉校完成高中學業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳素慧表示，經專案小組多次訪視後，因學校遲遲無法提出具體改善計畫，在2020年5月經北市私校諮詢會決議，要求同年8月停辦，校方不服提出行政訴訟，日前最高法院判決確定，當年教育局要求停辦的決議沒有錯，後續也會依據私校法相關規定，辦理清算、解散事宜，至於校方聲稱要遷校辦學，會進一步與遷校地縣市政府確認。

已經停招4年多的立人高中，目前校內已經沒有學生，教職員也早已離職，在台建校70年來，近10多年爭議不斷，2011年曾傳出校董被指控掏空校產、還在教室裝設監視器監控學生，遭學生投訴媒體，2018年還傳出校董疑因土地糾紛，遭人噴灑辣椒水。

ET快訊
打破茶壺賠2000元！　她回家一查「淘寶賣450元」氣炸
底薪漲到2萬6400元！實領金額卻變少　妹子曝薪資表哭了
旅客PO一星評論：台東人都討厭這老闆！ 慘被求償百萬
必去華府！柯文哲確定訪美　出發時間點曝光
恐怖巧合！2天前女騎士遭輾爆頭　同地點又出事
女停機械車位險成肉餅　肇禍者說沒錢賠！警方回應了
台中720萬保時捷撞成廢鐵！車是朋友的　新車才買半年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打破茶壺賠2000元！她回家一查「淘寶賣450元」氣炸：能買4個了

台南山上花園水道博物館櫻花怒放　百花迎春浪漫滿山

放棄高薪！布袋戲粉絲「從工程師斜槓國小師」　校內成立掌中戲團

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

新航推「免費機上Wi-Fi」經濟艙也有！華航促銷飛日6305元起

明大變轉雨　「狂掉10℃」最凍時間曝

台灣燈會周末迎賞燈潮！人流達上限　「捷運過站不停、停止展演」

快訊／白沙屯媽祖到大甲了！　「急著見姐妹」粉紅超跑突加速

台鐵局長撞臉emoji　上千網友刷一排超壯觀！這張更精典

2／21世界母語日　新北梁社漢門市「本土語點餐免費喝紅茶」

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

17歲少年強震後困地下室　「喝尿撐94小時」無傷獲救

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

打破茶壺賠2000元！她回家一查「淘寶賣450元」氣炸：能買4個了

台南山上花園水道博物館櫻花怒放　百花迎春浪漫滿山

放棄高薪！布袋戲粉絲「從工程師斜槓國小師」　校內成立掌中戲團

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

新航推「免費機上Wi-Fi」經濟艙也有！華航促銷飛日6305元起

明大變轉雨　「狂掉10℃」最凍時間曝

台灣燈會周末迎賞燈潮！人流達上限　「捷運過站不停、停止展演」

快訊／白沙屯媽祖到大甲了！　「急著見姐妹」粉紅超跑突加速

台鐵局長撞臉emoji　上千網友刷一排超壯觀！這張更精典

2／21世界母語日　新北梁社漢門市「本土語點餐免費喝紅茶」

快訊／北市男過馬路遭撞「捲入車底」！　救出已無心跳

「我想回家！」2歲娃溜出幼兒園還隨手關門　神操作嚇壞老師

如何看杜蘭特、厄文離開籃網？哈登曝內部早有問題

存款100萬不夠付頭期款！公務員猶豫「房貸+信貸」　網勸：再等等

國民黨將「協調式徵召總統候選人」？　朱立倫：走對路、提對人

2023台灣燈會在台北！踩點展區周邊美食　蘇阿姨比薩屋必吃

高空彈跳傳兩人受困倒掛！遊樂園喊冤：情侶放閃「抱著死不上來」

等紅綠燈！驚見前車載「舌頭外掛狗」僵硬癱腿嚇壞　內行人猜原因

柯文哲當香燈腳！　跟隨白沙屯媽祖「挑戰400公里徒步進香」

布里吉斯關鍵上籃放槍　籃網大換血陣容惜敗七六人

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

白沙屯媽祖「急著見姐妹」　粉紅超跑突加速

台正妹奪日本大胃王亞軍！5分鐘狂嗑208碗蕎麥麵

明「回到冬天」　轉雨急凍10℃↓

承諾照顧失智妻一輩子⋯失手勒死

快訊／氣象局發布5縣市「濃霧特報」

發錢了！一條件可領「57600元」

保鮮膜一常見用法超NG！毒素恐吞下肚

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

德女「19歲戀上台男」遠嫁台灣離婚收場原因曝

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

白沙屯媽祖「急著見姐妹」　粉紅超跑突加速

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面