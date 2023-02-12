本月第3起！　美軍F-22戰機在加拿大上空擊落「不明物體」

▲美軍F-22戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國北方司令部10日出動F-22戰機，發射AIM-9X飛彈打下位在阿拉斯加高空的不明物體，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今（12）日則在推特發文表示，美國F-22在該國北部的育空地區（ Yukon territory）擊落一不明物體，這已是美軍本月第3度擊落入侵領空物體。

杜魯多在推特發文表示，美軍F22將高空物體擊落後，加拿大軍方將回收殘骸並進行分析。

杜魯多也說，拜登在昨天下令擊落阿拉斯加高空的不明物體時，他們兩人就已經開始談話，美軍則對仍在進行中的打撈工作保密到家。

▲F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）



除了昨日擊落的不明物體，美軍上月底發現有中國「間諜氣球」入侵領空，等到氣球飄過敏感軍事基地上空，本月4日才派出F-22戰機擊落。

中國坦承氣球是從中國境內施放，但堅稱是脫離軌道的「民用科研飛艇」，當時卻罕見表達「遺憾」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因間諜氣球事件，宣布延遲出訪北京的行程。

美國總統拜登下令擊落氣球的決定，也讓美中關係再爆緊張。五角大廈7日發布聲明，國防部長（Lloyd Austin）事後想與中國防長通話，卻遭到中國拒絕。