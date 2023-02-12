同事捐10萬救土耳其　0業績男狂被問捐多少！他發文吐辛酸

▲土耳其強震救災行動持續進行。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

土耳其與敘利亞6日強震累計死亡人數直逼2萬5000人，衛福部7日晚間宣布開設「土耳其震災專案」捐款專戶，昨（11）日統計已募得2億7,177萬元。一明男子則嘆，同事們接力捐款，他不斷被問「要捐多少」，感到相當為難。

「如果不跟著接力捐錢，我就被顯得小氣或是沒愛心」，該名男子昨日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，同事們在接力向土耳其捐款，多數人都拿出2000元、5000元的數目，甚至還有人一口氣拿出10萬元。

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▲同事間接力捐款，男子發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



原PO提到，他已經好幾個月沒有業績，但現在連去茶水間裝水，都被問「要捐多少」，逼得他壓力很大，當下只能回應「回去問一下老婆」，眼看同事的小孩都拿出2千元來捐，讓他想向老婆拿3千元來跟風捐款，「很怕被同事在背後指指點點」。

文章曝光後，不少網友留言安慰原PO，「自己跟家裡過好比較重要吧！幫助是心意不是強迫」、「做善事是量力而為，不用理會別人的眼光」、「何必為了面子讓自己更不好過」、「捐款不如捐物資」，也有人說，「這樣不是愛心，是情緒勒索」、「會問別人捐多少的心態都有些問題」。