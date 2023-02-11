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社會 社會焦點 保障人權

台中男女夜店「情慾流動」！2妹子喝嗨全拍下　4人結果超悲劇

▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蔡男、劉女在夜店喝得十分開心，竟然因此在沙發上情慾流動，畫面也全被拍下。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中市26歲蔡姓男子、20歲劉姓女子日前到夜店遊玩，一時之間情慾流動無法自拔，在眾目睽睽之下發生激情的行為，結果被19歲林姓女子、20歲吳姓女子拍下、上傳到網路，最後4人慘被送辦，得不償失。

警方調查，蔡男與劉女雙方並不認識，10日凌晨跑到台中南屯某夜店狂歡，沒想到在音樂、燈光及酒精的催化下，彼此之間情慾流動，竟然在夜店的沙發上脫衣、愛撫，旁人看到以後，也不斷起鬨，甚至還有人拿手機錄下畫面。

其中19歲林女、20歲吳女在旁觀戰，拿起手機錄下畫面後，還上傳到網路上，讓自己的親友觀賞這場大戲。員警11日進行網路巡邏時，發現某網路社團有不雅影片，於是展開偵辦。

▼蔡男、劉女激情的畫面被旁觀者錄下，轉而上傳到網路，才驚動警方展開調查。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼夜店,飲料,夜生活。（圖／取自Pixabay）

經過調查後，警方24小時內將4人通知到案說明，影片中的男女主角則供稱，2人互不相識，只是受到現場氣氛、酒精的影響，才做出這種事，也不曉得會被拍下、上傳。

2名上傳網路的女子也互相不認識，同樣供稱自己喝醉了，不知道自己做了什麼，也不曉得有上傳到網路上。經過偵訊後，蔡男、劉女分別被依公共猥褻罪送辦，林女、吳女則是被依散佈猥褻物送辦，一時之間情慾流動，卻落得如此下場，得不償失。

 
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