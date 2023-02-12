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社會 社會焦點 保障人權

720萬保時捷跑車被他撞成廢鐵！酒駕男自撞翻肚　車是朋友的

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名53歲紀男今日凌晨酒駕，720萬保時捷被他自己撞爛。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中一名53歲紀姓男子今（12）日凌晨3時許酒後駕車，開著要價720萬的保時捷GT4 RS跑車行經台灣大道三段與惠來路口時，不慎撞上分隔島後翻覆，整輛跑車左前車頭嚴重受損，車輛在路中翻肚。經警方酒測，紀南酒測值達0.74當場被依公共危險罪嫌移送。據了解，紀男駕駛的車輛還是跟友人借的，去年8月在台亮相後馬上購入，是剛開半年的新車。

第六分局表示，凌晨3時14分接獲民眾報案，在台灣大道與惠來路口有車輛翻覆，現場留有大量碎片，到場後為一名53歲紀男駕駛的車輛，其僅有手部擦挫傷，無釀其他人傷亡，不過警方一靠近就聞到紀男身上濃濃酒味，一測發現高達0.74毫克，超過酒測值，將他依照公共危險罪嫌移送偵辦，紀男則供稱自己是剛跟朋友聚餐喝完酒。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

紀男所駕駛的保時捷「718 Cayman GT4 RS」要價720萬起跳，為3門的2人座跑車，時速0到100公里僅需要3.4秒，去年8月才首次在台灣亮相，紀男友人在同月購入該車，等於才剛購入僅半年不到。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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台中720萬保時捷撞成廢鐵！車是朋友的　新車才買半年

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