4縣市合作會議談交通、社福、藝文　侯友宜：基北北桃率先共好

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席基北北桃交流平台會議。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市平溪區今（11）日舉辦天燈節，新北市長侯友宜邀請基北桃三位首長共同放天燈，會前先舉辦四市聯合閉門會議。結束會議後，侯表示，藉由這次的「基北北桃合作交流平台」以交通、社福、藝文等相關議題進行討論，主題就是友好連結、攜手共好，讓基北北桃一起努力率先一起共好，讓全台灣共好。



閉門會議結束後，4位市長輪番上台致詞，基隆市長謝國樑表示，這樣的跨縣市平台，對基隆市民來說非常重要，包含交通、社會關懷、文化等議題進行很多討論，他非常興奮及期待，未來落實後，四縣市大家一起互相合作以及緊密交流，未來一定能讓生活、工作品質大幅提升，謝謝侯市長帶領大家整合大家，未來在四縣市的共同努力下，民眾生活一定會更好。

台北市長蔣萬安提到，感謝侯市長當地主邀請他們來放天燈，但是放天燈前有功課要做，很開心會議中討論了很多議題，這些議題都是與人民息息相關，未來在很多公共運輸平台上，一定會有更舒緩的交通，並朝向城市永續，減輕通勤民眾負擔等，後續各局處會再與中央好好溝通，希望有完整的方案，照顧到更多民眾，讓近千萬的人口有共同目標，好好努力提升競爭力。

桃園市長張善政說，其實在去年選舉就有跟很多桃園市民接觸，他深深感受到桃園市民早就把基北北桃當作生活圈了，但是政府服務趕不上，因此藉由這樣的平台，希望可以讓民眾感受到大生活圈的便利，並且繼續造福民眾，期待未來基北北桃，就是跟法國巴黎、美國紐約一樣，變成其他城市的標竿。

侯友宜表示「基北北桃合作交流平台」今天正式成立，我們有共同的願景，沒分你我、資源共享、城市共好，就是我們的目的，要讓市民有幸福感、安全感，讓大家安居樂業。

侯友宜提到，今天討論到的社會福利、交通運輸、文化串接只是第一步，未來不管是托育合作、長輩幼兒如何串起一個平台還會有詳細討論，此外，大家關心的基北北桃運輸平台，未來地方、中央一定會有更好的合作機制，讓民眾一起共享這樣方便的大城市。這次的平台就是希望可以以快速、有效率的方式反映民眾需求，守護整個北台灣，只要北台灣好、台灣就好更好，祈福四個縣市一起努力，帶動整個台灣共好，大家一起加油。

