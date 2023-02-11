　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

▲在桃園市龜山區某摩鐵擔任主管的黃姓男子，2020年11月間六度對櫃台女同事偷吻肩膀與摸腰性騷擾得逞，女子氣到報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲在桃園市龜山區某摩鐵擔任主管的黃姓男子，2020年11月間六度對櫃台女同事偷吻肩膀與摸腰性騷擾得逞，女子氣到報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子於2020年11月間，趁擔任摩鐵主管期間經趁櫃台女子不注意之際，自背後偷偷親吻其肩膀與摸腰，對女同事性騷擾，女子屢次被黃男怪異行為嚇到尖叫，黃男卻樂此不疲，女子憤而報警提告。黃男在法院審理時間否認犯行，辯稱是與女子以借位方式打鬧玩樂，並位觸碰女子身體，法官檢視摩鐵監視畫面，不採信黃男說法，依6個性騷擾罪各判處有期徒刑4月，應執行1年6月有期徒刑，全案還可上訴。

桃園地院判決書指出，黃姓男子於2020年間係任職於龜山區某摩鐵主任，同年11月間任職期間多次趁摩鐵女子擔任櫃檯工作時，僅2人獨處之際，偷偷親吻女子肩膀，並徒手撫摸其腰部，有時甚至還會襲臀與撫摸下腹部等處，對女子性騷擾得逞，女子經常被嚇到放聲尖叫，女子屢屢被黃男偷襲親吻肩膀與撫摸等性騷擾，最後決定報警提告。

桃園地院審理時，女子指控黃男經常趁她在櫃檯工作之際從後面偷襲，偷吻其肩膀與撫摸腰繫性騷擾得逞，她被嚇到尖聲喊叫，黃男始罷手，黃男似乎樂此不疲，總計從11月5日至11月18日之間六度以相同方式對其性騷擾，女子還提供摩鐵內監視畫面佐證。

桃園地院法官審訊時，黃男則否認對女子性騷擾，辯稱完全沒碰觸到女子，監視器照片內的人是他與女子在打鬧，因為2人交情非常好，監視器拍到畫面都是借位等語；法官檢視監視畫面，黃男確實有觸碰女子肩膀與腰際情事，對於前述辯詞均不予採信。

法官審酌，被告僅為逞一己慾念，趁女子單獨在旅館櫃檯工作機會，對其進行騷擾之行為，已侵害其身體自主權，對其身心造成莫大影響且留下陰影。此外，被告自始否認犯行，也未與女子達成和解或調解，也沒取得其原諒，依6個性騷擾罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑1年6月，可易科罰金，全案還可上訴。

 新聞連結：

桃園市民簡訊檢舉違停...被回：違反社維法　警方認錯向當事人道歉

黃湯下肚和隔壁桌吵起來　對方抄菜刀...醉客聯手打成重殘

2山友桃園鐵力庫山縱走迷路失溫　警消連夜搜救2hrs尋獲

 

 

ET快訊
劉亞仁爆失聯！公司回應了
「台大五姬」資工彌淡出演藝圈　近照曝光！
若核災爆發「這2國」最安全！　科學家點出3大生存優勢
情人節低溫+雨彈夾擊！一圖看降雨熱區
快訊／台灣中心爆募款黑幕！曾聖光家屬發聲了
快訊／印尼發生規模5.9地震　深度僅11公里
聽到「福原愛」猛搖頭！在台日人真實反應全場爆笑
館長捐100萬助土耳其！　吳宗憲嗆「捐更多」：拿出來說嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

金門馬拉松休閒組1.3萬人參賽！領獎排2小時惹民怨　主辦道歉了

小孩蹦跳+深夜做蔥肉餅！母女檔嫌吵怒提告　樓上2層急搬走

獨／男獨攀「谷關七雄」馬崙山！途中抽筋想吐　4警消護送下山

閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

快訊／中和公車轉彎撞飛路人急剎車　婦左手骨折...乘客摔倒雙送醫

桃園市民簡訊檢舉違停...被回：違反社維法　警方認錯向當事人道歉

不滿哥出租房子他上門理論　房客掏槍示威走火...倒楣女友中彈倒地

土耳其地震台灣搜救隊將撤退？　消防署：持續搜救...暫無撤離計畫

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

摩托車方向燈聲＋清唱！　完美合音名曲《Happy》

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

金門馬拉松休閒組1.3萬人參賽！領獎排2小時惹民怨　主辦道歉了

小孩蹦跳+深夜做蔥肉餅！母女檔嫌吵怒提告　樓上2層急搬走

獨／男獨攀「谷關七雄」馬崙山！途中抽筋想吐　4警消護送下山

閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

快訊／中和公車轉彎撞飛路人急剎車　婦左手骨折...乘客摔倒雙送醫

桃園市民簡訊檢舉違停...被回：違反社維法　警方認錯向當事人道歉

不滿哥出租房子他上門理論　房客掏槍示威走火...倒楣女友中彈倒地

土耳其地震台灣搜救隊將撤退？　消防署：持續搜救...暫無撤離計畫

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

劉亞仁突改機票晚2天返韓！警方疑「為避檢出陽性」　公司再發聲

每天當成最後一天　歐書誠生日願望要給林哲瑄

王思佳老公「遭超敏感鄰居投訴」走路太大聲　1招直接解決

高雄建案開工、銷售圖資化　消費者找房一站看完

兄弟游擊新星出閘 張仁瑋給助總調一下

日本盛岡市長率團拜會徐榛蔚　盼深化觀光、農業交流合作

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

新北「一家四口三死」悲劇　衛福部要求1個月內盤點高照顧負荷家庭

一喊就過來！「烏龜飛奔」翹屁屁給摸摸　家人萌暈：養到小狗狗了

練球都跟林書豪對位　陳又瑋期待被解放學更多

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

社會熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

快訊／中油汰換天然氣管線工程意外！烈焰狂竄3樓高

即／新莊情侶13樓墜落　女當場死亡男重傷送醫

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

短裙妹亂丟垃圾！店主怒放原地：不收就檢舉

簡訊檢舉違停違反社維法？桃園警改口：誤植

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搖夾娃娃機撞落11碗泡麵　1原因無罪

萬華查「黑粒仔」賭場　赫見前台啤總教練在場

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

畫面曝！高雄女疑闖紅燈過馬路　被撞飛又被輾慘死

更多熱門

相關新聞

摩鐵針孔偷拍46正妹嘿咻！富家女拒愛遭監控

摩鐵針孔偷拍46正妹嘿咻！富家女拒愛遭監控

高雄市小港區一家汽車旅館在去年5月底被裝設針孔偷拍，警方調查之後認定一名39歲的黃姓男子涉有重嫌，經過審理之後，一路追出有46人受害，不過僅有7人提出告訴，其他人以「基於各種理由」不願提告曝光，一審法官將黃姓男子依照違反個資法等罪，可易科罰金的刑期為1年4月，不得易科罰金的為3年10個月。

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　獲無罪

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　獲無罪

刺青裸男被逮現場曝！女友嚇到手手舉高投降

刺青裸男被逮現場曝！女友嚇到手手舉高投降

邀女網友到摩鐵試用精油　下藥性侵重判8年

邀女網友到摩鐵試用精油　下藥性侵重判8年

進摩鐵驚見胸罩黏牆上！嫩妹一看崩潰

進摩鐵驚見胸罩黏牆上！嫩妹一看崩潰

關鍵字：

怪叔叔摩鐵偷吻肩膀六度性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

北市殯儀館冰櫃塞爆！　80具遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」

他資產千萬調信用卡額度被退件　補1圖換銀行道歉

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

發錢了！一條件可領「57600元」

東京大雪警報　上百航班取消

更多

最夯影音

更多
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化
GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面