六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

▲在桃園市龜山區某摩鐵擔任主管的黃姓男子，2020年11月間六度對櫃台女同事偷吻肩膀與摸腰性騷擾得逞，女子氣到報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子於2020年11月間，趁擔任摩鐵主管期間經趁櫃台女子不注意之際，自背後偷偷親吻其肩膀與摸腰，對女同事性騷擾，女子屢次被黃男怪異行為嚇到尖叫，黃男卻樂此不疲，女子憤而報警提告。黃男在法院審理時間否認犯行，辯稱是與女子以借位方式打鬧玩樂，並位觸碰女子身體，法官檢視摩鐵監視畫面，不採信黃男說法，依6個性騷擾罪各判處有期徒刑4月，應執行1年6月有期徒刑，全案還可上訴。

桃園地院判決書指出，黃姓男子於2020年間係任職於龜山區某摩鐵主任，同年11月間任職期間多次趁摩鐵女子擔任櫃檯工作時，僅2人獨處之際，偷偷親吻女子肩膀，並徒手撫摸其腰部，有時甚至還會襲臀與撫摸下腹部等處，對女子性騷擾得逞，女子經常被嚇到放聲尖叫，女子屢屢被黃男偷襲親吻肩膀與撫摸等性騷擾，最後決定報警提告。

桃園地院審理時，女子指控黃男經常趁她在櫃檯工作之際從後面偷襲，偷吻其肩膀與撫摸腰繫性騷擾得逞，她被嚇到尖聲喊叫，黃男始罷手，黃男似乎樂此不疲，總計從11月5日至11月18日之間六度以相同方式對其性騷擾，女子還提供摩鐵內監視畫面佐證。

桃園地院法官審訊時，黃男則否認對女子性騷擾，辯稱完全沒碰觸到女子，監視器照片內的人是他與女子在打鬧，因為2人交情非常好，監視器拍到畫面都是借位等語；法官檢視監視畫面，黃男確實有觸碰女子肩膀與腰際情事，對於前述辯詞均不予採信。

法官審酌，被告僅為逞一己慾念，趁女子單獨在旅館櫃檯工作機會，對其進行騷擾之行為，已侵害其身體自主權，對其身心造成莫大影響且留下陰影。此外，被告自始否認犯行，也未與女子達成和解或調解，也沒取得其原諒，依6個性騷擾罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑1年6月，可易科罰金，全案還可上訴。