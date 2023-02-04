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摩鐵針孔偷拍46正妹嘿咻！億萬富家女拒愛　他裝AirTag監控下場曝

▲▼高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

▲高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區一家汽車旅館在去年5月底，被入住民眾踢爆裝設針孔偷拍，警方查出39歲黃姓男子涉有重嫌，法院審理之後，一路追出有46人受害，不過僅有7人提出告訴，其他人以「基於各種理由」不願提告曝光，一審法官將黃姓男子依違反個資法判他有期徒刑3年10月，可易科罰金；毀損等罪判徒刑1年10月，可易科罰金，全案還可上訴。

這起案件會曝光就是在2022年5月，一對入住這家汽車旅館的民眾，透過APP偵測發現有裝設針孔偷拍，還把偵測過程以及跟汽車旅館人員反應的錄影畫面上傳到網路，引起社會震驚，小港分局也介入偵辦，經過調查之後，鎖定了一名39歲的黃姓建築工人。

▲高雄某汽旅被爆「房間偷裝針孔」，網看位置嚇歪：不曉得拍幾支了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄某汽旅被爆「房間偷裝針孔」，網看位置嚇歪：不曉得拍幾支了。（圖／記者賴文萱翻攝）

這名黃姓建築工人分別在利用3次投訴機會，分別在705、703以及303等3間房間，裝設針孔偷拍，再利用手機遠端連線觀看投訴房客。檢警一路追出46名受害者，不過僅有7名提出告訴，其他人「基於各種理由」不願提告。

不過這還不是最可怕的，因為檢警又意外發現，他在2022年的時候，為了追求2名心儀女子不成，所以在她們的安全帽裝設AirTag定位裝置掌握行蹤。

另外，黃為了追求一名身價破億的女子，為了要更掌握她的作息，竟然把監視器就裝設在這名女子的住家門口前面，每天對著拍攝，並用手機遠端連線觀察這名女子跟她的家屬進出情況。高雄地方法院審理過後，法官認為他嚴重損害房客隱私，造成投宿者不安，另外還有對3名女子裝設針孔、定位追蹤，違反個資部分重判3年10個月，不得易科罰金，另外毀損可以易科罰金的刑期為1年10個月，全案還可再上訴。

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