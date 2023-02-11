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從源頭做起！落實廚房省水減污　台東環保局教您小撇步

▲▼洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨，流理台濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨，流理台濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

河川水質污染來源有生活污水、事業廢水及畜牧廢水，而台東縣河川主要污染來源為生活污水，其中，廚房洗滌水及廚餘油污則是生活污水主要源頭之一，台東縣環保局呼籲民眾落實減量與減污的小撇步，共同守護水資源。

▲▼洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨，流理台濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府表示，烹製美食的廚房，同時也是產生生活污水的主要源頭，在料理過程中，無論是廚餘或是使用大量清潔劑清洗碗盤，若未能源頭減量妥當處理，就排入渠道及河川，不僅影響居家環境品質，也污染了河川，希望大家在享受美食的時刻，也一起做好廚房生活污水源頭減量降低污染，共同創造潔淨的生活品質，也確保大家都能享有水資源及衛生環保的永續管理，達到聯合國永續發展目標SDGs第6項「潔淨水資源」的目標。

▲▼洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨，流理台濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東環保局提供廚房省水減污小撇步。

環保局指出，清除碗盤油垢的清潔劑富含界面活性劑，進入水中會產生泡沫，消耗水中溶氧，對於河川生態、河川水質有很嚴重的影響，提醒民眾平時應落實廚房污水減量與減污小撇步，減少生活污水對河川的影響，餐點盡量吃完，不要產生菜渣或廚餘，洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨，流理臺濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒，少量廢食用油與廚餘混合回收，也可以改變烹調方式減少用油，利用洗米水、煮麵水洗碗筷，洗碗筷時可放置於水桶內並適量使用清潔劑、減少用水，從改變生活習慣做起，讓台東的水環境美麗又乾淨。
 

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