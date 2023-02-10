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失業5年大安文山給肯定！　羅智強反問：為何我不能選大安立委？

▲▼ 羅智強參選大安文山立委 。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強參選大安文山立委。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市前議員羅智強昨日晚間正式宣佈，確定角逐大安區立委。今（10）日稍早他透過臉書表示，2013年他從總統府退下來後失業五年，但之後在大安、文山區參選市議員時，在大安區拿了23443票，「大安和文山的市民，給了我莫大肯定，也讓我走出了人生的低谷。我的民意基礎，就是從大安文山開始的。我當然要選大安區」。

羅智強9日晚間發布採訪通知，只見上方標題寫著「國會有高強，大安一定強」，並提及羅智強將於10日上午10時宣布參選台北市大安區立委，並邀請高金素梅委員擔任榮譽主委，與高金素梅聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動

今日一早羅智強透過臉書表示，有人問他，為什麼要選大安區？但他認為，這句話應該反過來問「我為什麼不能選大安區！」，如果他要參選，當然要選大安區！因為，「我是大安文山的議員、我是大安文山的議員、我是大安文山的議員，很重要，說三遍」。

羅智強提到，1995年，25歲的他考上公務員來台北工作，基隆台北通勤半年後，為了節省通勤時間，他搬到台北的第一個落腳處，就是大安區，他和一群上班族合租了金華公園附近的一間公寓，一住就將近兩年。此後有20多年的時間，他都住在大安文山，「這裡是我的家，我的人生有一半的時間住在這裡，我當然要選大安區」。

羅智強說明，2013年，他從總統府退下來後失業五年，最終在大安文山參選市議員，得到了40391票，其中大安區，就拿了23443票，是大安設區以來開過最高的票數，大安和文山的市民，給了他莫大肯定，也讓他走出了人生的低谷。「我的民意基礎，就是從大安文山開始的。我當然要選大安區」。

羅智強說，這四年來，他用心經營服務大安和文山區，即便去年，為了參選桃園市長辭去了台北市議員，為了促成政黨輪替，全台灣走透透。但他的團隊並沒有解散，他依然自費付薪水留下法案主任楊植斗和選服主任曹羽婷服務選民，並陪著他們走遍大安文山。

「因為我們服務的用心，我和我的團隊再次得到大安文山市民的肯定，一面看板都沒掛的楊植斗順利當選、順利接班。如果我和我的團隊沒有把大安文山服務工作做好，楊植斗能夠當選大安文山的市議員嗎？」，羅智強說，「四年來，在大安區服務從沒間斷的我當然要選大安區」。

羅智強也說，他知道台灣各地有很多朋友，包括基隆、桃園、新北、高雄等地都希望他到那裡去參選，對於大家的看重，他深深感謝，「但羅智強只有一個，我必須也只能選擇一個選區參選，勢必無法滿足所有好朋友的期待，在這裡，我也只能向大家說聲抱歉」。

但羅智強說，大家不用擔心，立法委員除了服務選區以外，制定法案、審查預算，也同時有服務全台灣的責任，他選的是大安區立委，他會努力為大安區爭取建設和服務，也會勇敢地、持續的為台灣民主發聲、為建立制度努力、為監督政府盡責。

經過這一個多月的拜訪和請益，羅智強決定在他的民意出發地大安區參選立法委員，羅智強說，「如果大家還認同羅智強是一位有戰力的政治人物請大家支持我！進入立法院，繼續為大家服務，接下來會持續拋出政見，打一場優質有牛肉的立委選舉」。

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