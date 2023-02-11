　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

羅馬尼亞否認「俄軍飛彈」越過領空　認為烏克蘭說法「不屬實」

▲▼俄羅斯28日試射「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈、鋯石飛彈。（圖／路透）

▲俄軍發射的飛彈被烏克蘭指控飛越羅馬尼亞領空。示意圖，非當事俄軍。（示意圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，俄羅斯10日發射2枚飛彈先後經過摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞領空而攻擊烏克蘭。羅馬尼亞當局否認了烏克蘭關於俄羅斯飛彈，越過該北約成員國領空的說法。

根據CNN報導，羅馬尼亞國防部表示，當地時間10日上午 10 點 38 分（台灣時間10日下午 4 點 38 分），執行例行空中警務任務的2架羅馬尼亞 MiG-21 戰鬥機轉向，以監視克里米亞附近黑海海域的一艘軍艦上發射的俄羅斯飛彈。

羅馬尼亞國防部長蒂爾瓦（Angel Tîlvar）表示，「飛彈距離羅馬尼亞邊界的最短距離為 35 公里，所以沒有理由擔心。」

▲▼烏克蘭指控俄軍的飛彈，飛越北約成員國羅馬尼亞上空。（圖／翻攝自Google地圖）

▲烏克蘭指控俄軍的飛彈，飛越北約成員國羅馬尼亞上空。（圖／翻攝自Google地圖）

至於非北約成員國的摩爾多瓦則表示，負責的機構在當地時間10日上午 10 點 18 分（台灣時間10日下午 4 點 18 分）監測到一枚飛彈，這枚飛彈飛越了摩爾多瓦共和國領空，向烏克蘭方向前進。

摩爾多瓦外交部長為此召見俄羅斯大使，痛批，「俄羅斯飛彈侵犯我們領空，是不可接受的行為。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
男生40歲後「性慾低落、不硬了」　10大症狀中3個小心
土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行揭3真相
日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！　手繪國旗謝台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

羅馬尼亞否認「俄軍飛彈」越過領空　認為烏克蘭說法「不屬實」

史上最大規模　北韓建軍75周年大閱兵「公開新型洲際彈道飛彈」

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

羅馬尼亞否認「俄軍飛彈」越過領空　認為烏克蘭說法「不屬實」

史上最大規模　北韓建軍75周年大閱兵「公開新型洲際彈道飛彈」

疫後行銷新戰略　台灣精品帶領企業形象躍升

李允辰打破近34年全國室內紀錄　男子三級跳決賽跳出16公尺28

2023國際連鎖加盟商機日邀來九國買主　助台灣業者布局全球

「拳擊女王」陳念琴5比0擊潰東奧銀牌　勇奪金腰帶賽金牌

羅馬尼亞否認「俄軍飛彈」越過領空　認為烏克蘭說法「不屬實」

張善政放話「酬庸除惡務盡」！大砍桃捷3副總　媒體人曝他私下為人

賓士酒駕自撞圓環炸出火球　2警挺身「猛拉駕駛」與死神拔河

動物感官比人敏感　研究發現地震前23天就開始逃難

「貓是信仰的一部分」土耳其人愛貓　強震後營救畫面爆紅

政府發錢了！　一條件可領「57600元」

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

軍武熱門新聞

羅馬尼亞否認「俄軍飛彈」越過領空

北韓閱兵公開新型洲際彈道飛彈

基進議員質疑航教館賣共機模型　空軍官校回應了

美國援烏60輛「坦克殺手」上船畫面曝光

韓媒曝：北韓將派兵增援俄羅斯

海軍領港員深厚專業引導軍艦出返

北韓飛彈技術疑有俄科學家幫助？

烏將獲至少百輛豹1戰車　英將助訓飛官駕北約戰機

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

殲-20隊長：駕駛戰機「俯瞰祖國寶島」

印度船廠爆炸元凶竟是200噸便便

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

法國「飆風戰機」模擬戰擊落F-22

更多熱門

相關新聞

烏克蘭指控俄軍飛彈穿越「北約成員領空」

烏克蘭指控俄軍飛彈穿越「北約成員領空」

俄羅斯軍隊猛轟烏克蘭東部兩大城，據信是俄烏戰爭爆發以來最密集的一波攻擊。另外，烏克蘭官員宣稱，俄國發射2枚飛彈先後經過摩爾多瓦和北約成員羅馬尼亞領空而攻擊烏克蘭。

烏克蘭全境空襲警報響　俄射35枚飛彈

烏克蘭全境空襲警報響　俄射35枚飛彈

俄外交部：基輔西方武器是俄軍合法目標

俄外交部：基輔西方武器是俄軍合法目標

烏：俄準備1800坦克10天內發動新攻勢

烏：俄準備1800坦克10天內發動新攻勢

氣球飛越美國4基地　傳習近平事前不知情

氣球飛越美國4基地　傳習近平事前不知情

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

吃完海鮮腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

男生40歲後「性慾低落、不硬了」！10大症狀中3個小心

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

蕾菈二胎性別公佈「帥尪當場淚崩」　IG早藏線索沒人發現

體溫融雪變結界　她翻母狗肚肚哭了

日本氣象廳發布東京大雪警報　上百航班取消

咪妃產後被嫌胖！「超香身材照」直接打臉

搜救犬受傷挨轟「沒穿鞋」　內行人揭真相

5星座2023年「事業運爆棚」！專家：有望升官加薪

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

女花1395萬買房　入住才知是「白骨屋」

高雄旗山深夜驚傳槍響！1人受傷

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

台灣美光遭爆突襲裁員　公司聲明：今年透過各種方式縮減一成員工數

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面