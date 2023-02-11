羅馬尼亞否認「俄軍飛彈」越過領空　認為烏克蘭說法「不屬實」

▲俄軍發射的飛彈被烏克蘭指控飛越羅馬尼亞領空。示意圖，非當事俄軍。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，俄羅斯10日發射2枚飛彈先後經過摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞領空而攻擊烏克蘭。羅馬尼亞當局否認了烏克蘭關於俄羅斯飛彈，越過該北約成員國領空的說法。

根據CNN報導，羅馬尼亞國防部表示，當地時間10日上午 10 點 38 分（台灣時間10日下午 4 點 38 分），執行例行空中警務任務的2架羅馬尼亞 MiG-21 戰鬥機轉向，以監視克里米亞附近黑海海域的一艘軍艦上發射的俄羅斯飛彈。

羅馬尼亞國防部長蒂爾瓦（Angel Tîlvar）表示，「飛彈距離羅馬尼亞邊界的最短距離為 35 公里，所以沒有理由擔心。」

▲烏克蘭指控俄軍的飛彈，飛越北約成員國羅馬尼亞上空。（圖／翻攝自Google地圖）



至於非北約成員國的摩爾多瓦則表示，負責的機構在當地時間10日上午 10 點 18 分（台灣時間10日下午 4 點 18 分）監測到一枚飛彈，這枚飛彈飛越了摩爾多瓦共和國領空，向烏克蘭方向前進。

摩爾多瓦外交部長為此召見俄羅斯大使，痛批，「俄羅斯飛彈侵犯我們領空，是不可接受的行為。」