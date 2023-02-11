陸正妹足球員老家遭300人強拆　關貨櫃屋掌摑：沒把人身安全放眼裡

記者崔子柔／綜合報導

山東一名女足球員呂童童昨（10）日指控，她老家房產證齊全，卻被說是違建，300人湧入強行拆除，報警後警方也不到場，19歲的妹妹還被關在貨櫃屋裡掌摑，讓她無奈「這是現在美好的法治社會嗎？」

呂童童昨日在微博PO出影片表示，房屋的拆遷事宜還在協商中，她家人已經提出行政覆議，結果莫名被斷水斷電，昨日清晨還遭強行拆除，約有300人湧入，他們想拍攝留證，手機也被搶走，19歲的妹妹甚至被關進貨櫃屋裡掌摑、辱罵，家裡有多人受傷，其中2人送醫治療。

▲呂童童老家遭暴力強拆。（圖／翻攝自微博）



呂童童提到，她家建了超過20年的牛棚、儲物間和好幾十年的廁所都被說是違建，家裡水泵被拆、院牆被推倒，糧食也被丟棄，過程中全家人被暴力拖出，東西根本無法清點，「真令人心寒，法治社會真安全啊」、「他們也沒把你人身安全放在眼裡，把我扭成這樣了沒人管我」。

呂童童的姊姊也說，老家的房產證齊全，對方卻拒絕提供執法證明，仗著人多就強行破門闖入，2名家人在拉扯中受傷送醫，其他人還被監禁後才放人。

▲呂童童。（圖／翻攝自微博）



貼文曝光後引起熱議，大陸網友紛紛留言表示，「拆遷聯合黑惡勢力暴力打砸恐嚇打傷四肢」、「這還是法治社會嗎」、「山東人心心念念的體制內居然有一天要靠輿論幫助受害者」、「太可怕了，好好保護我們的球員吧」、「這是發生在2023年的中國嗎」、「不要讓老百姓感到心寒」。