周末32℃！情人節抱緊「越晚越濕」　大陸冷氣團下探10℃

▲周末全台多雲時晴微熱、早晚涼。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

周末全台多雲時晴微熱上看32℃，不過下周一傍晚鋒面抵達，北、東轉有雨。下周二(14日)西洋情人節「強冷空氣」南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，有機會達到「大陸冷氣團」等級，平地最低溫降至10度以下。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(11)日天氣好轉，各地轉多雲時晴，陽光下舒適微熱、早晚涼。各地區平地氣溫：北部15至26度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。明(12)日至下周一(13日)白天各地晴朗穩定；氣溫逐日升，白天微熱、早晚涼。

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下周一傍晚起鋒面抵達，北、東轉有雨。下周二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷；下周三、四(15，16日)大台北、東半部有局部短暫雨，北台冷，中南部早晚冷。由於各國模擬略微修弱，台北測站約可降至13度左右，以達到「大陸冷氣團」的機率為最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化還是很大，需注意保暖。下周五(17日)白天起冷空氣減弱，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。

▼左圖：11日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，陸地上鋒面殘餘雲層消散中。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，無降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，東半部的零星飄雨已停歇。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）