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今年首例漢他！30多歲女確診「疑家庭群聚」　家中飼養白鼠竟非兇手

▲老鼠。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲漢他病毒症候群主要透過帶有漢他病毒的齧齒類動物傳染給人類，例如鼠類，示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（10）日公布國內首例漢他病毒症候群病例，為中部30多歲女性，同住家人曾於去(2022)年11月確診漢他，當時個案以接觸者身份採檢陰性，後續在今年1月中旬出現症狀，就醫時進行血清採檢轉陽性，疑似家庭群聚。個案家中雖然飼養白鼠，經採檢全數陰性，推估感染源為野生鼠類可能性高，將對個案家中進行捕鼠釐清。

這名女性於1月15日起陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，1月16日至醫院就診，醫生開立退燒藥後返家休養，1月17日因症狀未改善，再次就醫並收治住院，檢查發現血小板偏低、肝指數偏高，經通報檢驗確診漢他病毒感染，目前狀況已穩定出院；衛生單位調查，相關接觸者共9人，其中2人發燒，7人無疑似症狀。

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該家庭總計2人確診，疾管署副署長羅一鈞說明，本案疑似家庭群聚，個案家中事飼養白鼠的工作，曾經對家中白鼠採檢，都是陰性，因為周圍也有農園，懷疑是環境當中共同暴露感染來源，接觸野生鼠類排泄物的可能性比較高。

衛生單位已啟動各項疫情調查，安排接觸者採檢送驗，前往個案住家周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行民眾衛教等防治工作。

疾管署統計，國內去(2022)年累計5例漢他病毒症候群確診病例，個案居住地為台北市(2例)、新北市、高雄市、彰化市(各1例)，自2011年起累計41例，性別以男性30例(佔73%)為多，年齡則以40歲以上29例(佔71%)為多，其中1例境外(感染國家為印尼)。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類經由吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞、尿、唾液)污染之飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷而感染，經由人與人接觸傳播的機會極低。漢他病毒症候群依臨床症狀分成「漢他病毒出血熱併腎症候群」及「漢他病毒肺症候群」2類，其中出血熱感染後主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

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