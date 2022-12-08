「紅富海」第四拍元月3日登場　主打26支名錶「鑑價破千萬」

▲紅富海吸金案將於明年1月3日進行第四波拍賣，以26支名錶為主打商品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

「紅富海」心靈導師非法吸金被查獲，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對其名下財產拍賣變價，今年1月19日、4月19日及8月2日已進行3波拍賣，新竹分署將於明年1月3日9點14分，取13914「一生就一次」諧音，在苗栗地檢署進行以名錶為主打的第4波拍賣，預計拍賣物件多達49件。

「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金超過百億元，受害人多達7935人，經最高法院判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產分批進行變價，今年1月19日首拍就拍出685萬金額，4月19日二拍2974萬元，8月2日以雞血石為主打的三拍得2760萬元。

明年1月3日新竹分署將進行第四波拍賣，本次拍賣不同於前幾次拍賣以黃金、雞血石藝術品為主，而是以26支名錶做為主打商品，除了有知名的勞力士，還有百達翡麗、愛彼、浪琴等等，新竹分署表示，全部皆已鑑價完畢，光是手錶鑑價總金額就超過1000 萬元，另有多樣珠寶、金飾將一併推出拍賣，訂於明年1月3日上午9 時14分開始進行拍賣，就是取「一生就一次」的諧音，有興趣行家要把握機會。

新竹分署表示，為兼顧遠地不便到場民眾的需求，於官網併同提供線上腕錶特輯，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽本次拍賣的26件名錶。喜歡本次拍賣物件的民眾，記得112年1月3日上午9點14分起於苗栗地檢署院檢大樓一樓到場參與競標，相關拍賣資訊、拍賣公告、保證金等事宜等將陸續在官方網站上更新。