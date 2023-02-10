疫情世代「免疫力如白紙」　一生病2大症狀嚇壞爸媽

▲春節期間各大遊樂園都擠滿人潮，許多孩子在疫情解封後首度走出戶外，也考驗免疫系統對抗病毒的能力。（示意圖／CTWANT提供，下同）

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新冠肺炎自2019年底爆發已3年多，自去年10/13國境解封起，各項防疫措施逐漸開放，但各種病毒也陸續「回歸」，專家警告「免疫負債」已經開始反撲，尤其5~6歲以下的孩童最危險，免疫力猶如一張白紙，一旦生病往往又急又猛，發燒溫度特別高、時間拉得又久，讓爸媽操碎了心。

根據疾管署監測資料顯示，本流感季自去年10/1起截至今年2/6，流感併發重症病例累計37例，其中31例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型，其中5例死亡，光是春節連假期間急診類流感就診人次就超過1萬9,400人次，較過去數周明顯上升。

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疾管署副署長莊人祥表示，目前流感重症人數仍處低點，以疫情爆發前2019至2020年流感季為例，重症通報人數就有900多例，但受到春節連假影響，流感疫情正在上升，依據實驗室通報檢測顯示，年節期間通報570例，較年節前297例約增加1倍，建議醫師遇到有類流感症狀的患者，即可開立抗病毒藥物治療。

隨著出國民眾陸續回國，流感疫情恐怕會持續加溫，因為日本東京都政府2/2發布3年來首次的「流感警報」，目前東京都超過3成民眾都感染流感，顯見東京也正在上演免疫負債的反撲。

▲新冠疫情爆發已逾3年，在這期間出生的40多萬名寶寶幾乎沒有接觸過太多病毒，解封後恐怕會面臨「免疫負債」。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏表示，免疫負債是指在防疫措施齊全時，人體較少接觸其他病毒，因此身體沒有機會產生相對應的免疫力，一旦不幸接觸到病毒後，就更容易被感染，發病症狀也會更為明顯，甚至會引發重症。

沈仲敏說，尤其是這2~3年出生的幼童更為明顯，因為他們出生後沒有機會訓練免疫系統，所以一生病往往會顯得較為嚴重，以發燒為例，不但溫度會更高，發燒的時間也拉得更久，往往讓爸媽擔心不已。

沈仲敏建議若幼童出現高燒，就可以盡快篩檢是否感染流感，因為若能在48小時內服用抗病毒藥物，就能大幅降低重症機率。

此外，由於新冠疫情仍在持續中，也要當心流感、新冠雙重感染的狀況發生。兒科急診醫師吳昌騰在臉書發文分享，日前一位女童發燒，在家進行COVID-19快篩為陰性，後來就醫確診A型流感。

女童服用克流感藥物後，症狀卻沒有改善，還出現嘔吐、食慾不振的現象，所以家長趕緊帶女童來急診，女童再做一次新冠肺炎快篩，結果竟是陽性。吳昌騰說，這是雙重病毒感染，也就是同時感染流感和新冠肺炎，當它們同時流行時，這類雙重病毒感染有可能會比想像的更常見。吳昌騰表示，最近較為寒冷，會讓更多人選擇待在室內活動，因此病毒更容易傳染，建議要多加強個人衛生、洗手及環境清潔。

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