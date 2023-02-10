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今天就衝！超商美式「買1送1」來了　限時5天搶買

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 2大咖啡飲品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就衝了！迎接即將到來的情人節，就有超商門市自今（10）日起推出「2大咖啡飲品」買1送1超狂優惠，民眾最愛喝的大杯美式也在優惠中，而線上則有多達10款咖啡飲品組合價520元，趕快把握機會省荷包喝咖啡。

7-11門市推出「情人節咖啡優惠」，今（10）日起至2/14止，CITY CAFE大杯美式、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵「同品項買1送1」；同步自即日起至2/21止，購買CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」(價低者折）。

▲▼7-11情人節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲即日起購買「CITY CAFE大杯卡布奇諾」再加贈「限量告白傳情杯套」1款；2/14情人節當日加碼送「限量告白傳情貼紙」1張。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取則有「情人節組合優惠價520元」，即日起至2/15止開賣，品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯。

另外再加碼，只要在活動期間購買指定組合優惠價520元並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。

▲▼GODIVA草莓系列限量回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA草莓系列回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣比利時巧克力品牌「GODIVA」終於迎來「草莓季」了，首推「草莓巧克力霜淇淋」，選用白巧克力作為基底製成草莓霜淇淋，再結合黑巧克力霜淇淋，一支就能吃到酸甜草莓結合濃郁黑巧克力雙重口味，還有整支都是草莓的草莓霜淇淋選擇，而甜筒邊緣還特意沾上乾燥草莓顆粒，最後撒上草莓粉，打造豐富又罪惡的滋味。

▲▼GODIVA草莓系列限量回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲草莓霜淇淋甜筒邊緣還沾滿乾燥草莓粒。

加碼還有這杯「草莓奶昔」，是以香醇白巧克力奶昔加入草莓的組合，口感酸甜清爽又帶有奶香，頂端的白色鮮奶油則有草莓粉、草莓顆粒點綴，每一口都超滿足，即日起於指定門市限時、限量開吃開喝。

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