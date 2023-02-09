　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

▲▼生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

▲110年11月04日傑出校友化學系張念慈的妻子翟台茜返校演講，張念慈陪同出席。（圖／輔仁大學提供）

生活中心／綜合報導

生技奇才天主教輔仁大學傑出校友張念慈於去年(2022年)12月29日上午突發心臟病猝逝，各界深感悲慟不捨，輔大校長江漢聲也表示悲痛。為追悼與紀念，輔大將於2月17日早上10點舉行追思彌撒，感懷校友張念慈對台灣及輔大的貢獻。

博士張念慈生於1950年，就讀輔大時受業於有機化學領域的教授蔣時聰，於1972年從輔大化學系畢業，與同窗妻子翟台茜赴美深造，並獲美國布蘭戴斯(Brandeis)大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究，張念慈與妻子翟台茜分別在2006年與2021年獲頒輔大傑出校友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張念慈學成後深耕生技產業，先後成功創立三家高科技生化公司，吸引頂尖科技大師，創立台灣浩鼎，轉移生化技術，推動台灣成為亞太生化製藥中心。並提出的新藥成功「四才」條件，即人才、選材、智財及錢財，被生技界喻為經典。張念慈事業有成後不忘回饋社會，並為台灣生技界注入新血、支持母校發展，長期贊助各種教學發展計畫。近期輔大為籌建理工學院實驗大樓，張念慈亦帶頭數度慷慨解囊，以及出面號召團結校友捐款，他曾表示因為在輔大才學到紥實的化學底子，所以也希望盡力改善環境，讓學弟妹成為與國際接軌的化學人才。

他的猝逝不僅是個人、也是家庭和公司及國家、生技新藥界難以估算的損失和遺憾。因此輔仁大學將於2月17日星期五早上10點於淨心堂舉行追思彌撒，除了校長江漢聲率師生到場，張念慈當年的同窗好友也將到場緬懷，一起追思與祝禱這位生技奇才的璀璨一生。

ET快訊
好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：可退貨
名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺
抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了
新婚女新房「竟成墳墓」　她入住2天遇強震活埋
人夫甜喊：想進入你睡覺！　正宮抓包鬧翻小三全家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

12星座「情人節運勢」一次看！雙魚有偏財　金牛忙翻

用對戀愛小心機　不知不覺讓他對你死心塌地

「這3生肖」快買威力彩！專家斷言：橫財運爆棚大獎中不停

雞蛋漲不漲「下周一拍板」　預估每台斤貴2元

生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

「千萬別買新鞋！」白沙屯媽祖3天後起轎　10年老鳥公開新手指南

慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災　土耳其留學生也來幫忙

土耳其傷亡恐是921的10倍！災民零度避難　慈濟捐25噸厚毛毯賑災

校園口罩3／6起放寬　教團籲：引導學生討論「建立心理準備」

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

喜開珍藏敞篷名車出遊！　「慘遭拖板車刮花」心碎

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

鹿希派爆和「38歲人妻」曖昧　吳宗憲「聲音在發抖」：我氣瘋了！

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

12星座「情人節運勢」一次看！雙魚有偏財　金牛忙翻

用對戀愛小心機　不知不覺讓他對你死心塌地

「這3生肖」快買威力彩！專家斷言：橫財運爆棚大獎中不停

雞蛋漲不漲「下周一拍板」　預估每台斤貴2元

生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

「千萬別買新鞋！」白沙屯媽祖3天後起轎　10年老鳥公開新手指南

慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災　土耳其留學生也來幫忙

土耳其傷亡恐是921的10倍！災民零度避難　慈濟捐25噸厚毛毯賑災

校園口罩3／6起放寬　教團籲：引導學生討論「建立心理準備」

LINE電腦版7.15更新了！　「3大升級」3張圖看懂差在哪

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

嘴破吃「三種水果」更快好！　3原因害你一直咬到：舊傷口還在腫

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

試鏡時「心不甘情不願」槓上導演！　李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

泰豐輪胎重大訊息待公布　明日暫停交易

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

為何星雲大師採「坐塔荼毘」安葬？　佛光山給答案了

存完載具「一堆人下秒1要求」！超商店員傻了

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

櫻花妹「全裸彈吉他」慘到嘸人看！觀看次數曝光

更多熱門

相關新聞

輔大開全台第一期策略管理師國際證照班

輔大開全台第一期策略管理師國際證照班

輔大與永續國際攜手合作，取得法國標準協會Afnor授權，開出全台灣第一期「永續管理師國際證照班」，吸引產官學研界好評，今(2/5)開課，正式啟動ESG國際接軌計畫，希望能透過此系列課程，進而能協助企業在節能減排、保護地球、員工照顧、社會關懷、企業永續治理等各面向均衡發展。

輔大與萬泰科技產學發表　ACT銀銅鈦口罩成新冠解方？

輔大與萬泰科技產學發表　ACT銀銅鈦口罩成新冠解方？

浩鼎張念慈被譽「新藥研發奇才」　員工：從未感覺和他有距離

浩鼎張念慈被譽「新藥研發奇才」　員工：從未感覺和他有距離

快訊／浩鼎董事長張念慈猝逝　享壽72歲

快訊／浩鼎董事長張念慈猝逝　享壽72歲

2.8億能買汐止「一條街」　生技業房東棄高投報率求售

2.8億能買汐止「一條街」　生技業房東棄高投報率求售

關鍵字：

輔仁大學傑出校友張念慈生技

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面