▲▼生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

▲110年11月04日傑出校友化學系張念慈的妻子翟台茜返校演講，張念慈陪同出席。（圖／輔仁大學提供）

生活中心／綜合報導

生技奇才天主教輔仁大學傑出校友張念慈於去年(2022年)12月29日上午突發心臟病猝逝，各界深感悲慟不捨，輔大校長江漢聲也表示悲痛。為追悼與紀念，輔大將於2月17日早上10點舉行追思彌撒，感懷校友張念慈對台灣及輔大的貢獻。

博士張念慈生於1950年，就讀輔大時受業於有機化學領域的教授蔣時聰，於1972年從輔大化學系畢業，與同窗妻子翟台茜赴美深造，並獲美國布蘭戴斯(Brandeis)大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究，張念慈與妻子翟台茜分別在2006年與2021年獲頒輔大傑出校友。

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張念慈學成後深耕生技產業，先後成功創立三家高科技生化公司，吸引頂尖科技大師，創立台灣浩鼎，轉移生化技術，推動台灣成為亞太生化製藥中心。並提出的新藥成功「四才」條件，即人才、選材、智財及錢財，被生技界喻為經典。張念慈事業有成後不忘回饋社會，並為台灣生技界注入新血、支持母校發展，長期贊助各種教學發展計畫。近期輔大為籌建理工學院實驗大樓，張念慈亦帶頭數度慷慨解囊，以及出面號召團結校友捐款，他曾表示因為在輔大才學到紥實的化學底子，所以也希望盡力改善環境，讓學弟妹成為與國際接軌的化學人才。



他的猝逝不僅是個人、也是家庭和公司及國家、生技新藥界難以估算的損失和遺憾。因此輔仁大學將於2月17日星期五早上10點於淨心堂舉行追思彌撒，除了校長江漢聲率師生到場，張念慈當年的同窗好友也將到場緬懷，一起追思與祝禱這位生技奇才的璀璨一生。