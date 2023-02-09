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金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

▲中年男子起床「高舉」半天，竟差點永久喪失勃起功能。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲中年男子起床「高舉」半天，竟差點永久喪失勃起功能。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者高堂堯／南投報導

西洋情人節將屆，許多愛侶相約享受「性福」時，有些男性會追求持久度，認為是性能力的象徵；但中部一名45歲男子睡醒後，發現自己「金槍不倒」，卻感覺又硬又痛，整整超過半天後趕緊就醫，經檢查診斷為陰莖異常勃起症，治療後才獲改善、解決困擾，醫師提醒如果延誤就醫時機，可能會永久勃起功能障礙，造成一輩子的遺憾。

衛福部南投醫院泌尿科醫師李昇平指出，陰莖異常勃起症又分為缺血型、非缺血型及間斷型陰莖異常勃起3類，該名男子診斷為缺血型陰莖異常勃起（ischaemic priapism），續勃起時海綿體堅硬，而且幾乎沒有動脈血流入海綿體；病因可能與藥物、創傷或鐮刀型貧血（Sickle Cell Disease）有關，該患者即患有鐮刀型貧血，亦即血液中紅血球呈鐮刀形狀，阻塞在陰莖血管而導致異常持續勃起，並伴有疼痛感。

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▲泌尿科醫師李昇平提醒。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲泌尿科醫師李昇平提醒，若陰莖異常持續勃起，應儘早就醫。（圖／衛福部南投醫院提供）

李昇平提醒男性朋友，若陰莖在無刺激下勃起持續超過4小時，建議儘早就醫檢查接受治療，若置之不理或延誤，恐導致陰莖海綿體組織受損壞死，永久喪失勃起功能。

李昇平表示，經持針劑為該名患者抽吸海綿體的血液後，勃起症狀已明顯消退，除了保守治療，也可能安排海綿體內注射腎上腺素受體促效劑，讓海綿體收縮、達到消退期，若效果不彰則需考慮手術治療。

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