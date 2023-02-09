　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

▲華航推出情人節優惠。（圖／華航）

▲華航推出情人節優惠。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

西洋情人節將至，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，如台北－琉球(沖繩) TWD 6,305元起(未稅)、台北－廣島 TWD 7,469元起(未稅)及台北－福岡 TWD 9,215元起(未稅)等。

華航官網自 2 月 9 日至 2 月 22 日，推出為期 14 天的西洋情人節促銷活動，於期間內購買 2 月 13 日起至 5 月底台灣地區出發之經濟艙機票可享優惠，如台北－釜山 TWD 8,478元起(未稅)、台北－大阪 TWD 10,441 元起(未稅)、台北－馬尼拉 TWD 5,801元起(未稅)、台北－清邁 TWD 8,032元起(未稅)、獨家航線台北－帛琉TWD 9,816 元起(未稅)；長程航線如台北－溫哥華 TWD 22,310元起(未稅)、台北－紐約 TWD 28,557元起(未稅)等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航各航線持續增班載客，將於 3 月 26 日起復飛台北－羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程，即刻購票優惠現省超過三千元，來回未稅最低TWD 24,095元起；同樣是浪漫歐洲系列，台北-維也納只要TWD 24,987元起(未稅)。

此外，華航喜迎東南亞新航點開航，精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧 TWD 4,805元起(未稅)、台北－峴港 TWD 6,745元起(未稅)、台北－新加坡 TWD 6,745元起(未稅)及台北－檳城 TWD 8,200元起(未稅)。

ET快訊
爆陳建州私邀「暗黑群組」傳謎片！他驚見大咖名單：演藝圈會崩盤
薪水太晚發勞動部要管了！　百人以上公司要5號前發薪
快訊／陸軍打靶膛炸！　2人緊急送醫
劉亞仁疑用藥始末曝！ 恐牽連4代言、4作品
驚見蛇吞蛇！「世界第二毒蛇」慘遭吞食　專家驚：從未看過
快訊／新光大公主吳欣盈生了！　產下金髮碧眼小王子
隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光
土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

芥菜種會急捐2萬美元！開放3據點募集土耳其賑災物資　清單一次看

黑頭髮狂掉可能不是老　小心差別式掉髮！這種「禿」超難纏

抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了！千人笑瘋

好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：退貨吧

228連假爽放4天！高鐵較滿時段曝　第二波再加開6班「2／11開搶」

土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2周

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

芥菜種會急捐2萬美元！開放3據點募集土耳其賑災物資　清單一次看

黑頭髮狂掉可能不是老　小心差別式掉髮！這種「禿」超難纏

抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了！千人笑瘋

好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：退貨吧

228連假爽放4天！高鐵較滿時段曝　第二波再加開6班「2／11開搶」

土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2周

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

經典賽最終名單明公布！20國、30人名單早上7點揭曉

十軍團證實「成功嶺65K2膛炸釀2傷」　陸軍已組後勤單位做鑑定

57歲林志炫二度攻蛋「高音照樣飆」　親揭超嚴苛護嗓「六不二要」守則

劉亞仁遭疑非法用藥！秒懂牛奶針「3可怕副作用」　1情況恐出人命

大都會共12名球員參戰經典賽　教頭休瓦特覺得太多了

守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

國民黨新竹市團拜同框高虹安！　朱立倫曝「藍白合作可能」

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

饗食天堂大直店宣布2／28熄燈

沒聽過台灣！18歲金髮妹就來了　曝超扯現象

更多熱門

相關新聞

情人節飛日本慶祝！華航限時14天促銷　沖繩最低6305元起

情人節飛日本慶祝！華航限時14天促銷　沖繩最低6305元起

西洋情人節寵愛另一半！華航（2610）推出限時機票促銷活動，即日起至2／22，提供2／13起至5月底從台灣出發全航線經濟艙優惠，其中國人最愛的日本只要萬元以下就能出發，「台北－琉球（沖繩）」6305元起、「台北－廣島」7469元起、「台北－福岡」9215元起等；另長程航線只要2萬多元就可遊歐美。

華航推買機票抽免費東京來回機票

華航推買機票抽免費東京來回機票

華航小小機師體驗營　進模擬機艙觀摩

華航小小機師體驗營　進模擬機艙觀摩

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2/26前定案」

桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2/26前定案」

關鍵字：

華航情人節促銷

讀者迴響

熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面