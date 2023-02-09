華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

▲華航推出情人節優惠。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

西洋情人節將至，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，如台北－琉球(沖繩) TWD 6,305元起(未稅)、台北－廣島 TWD 7,469元起(未稅)及台北－福岡 TWD 9,215元起(未稅)等。

華航官網自 2 月 9 日至 2 月 22 日，推出為期 14 天的西洋情人節促銷活動，於期間內購買 2 月 13 日起至 5 月底台灣地區出發之經濟艙機票可享優惠，如台北－釜山 TWD 8,478元起(未稅)、台北－大阪 TWD 10,441 元起(未稅)、台北－馬尼拉 TWD 5,801元起(未稅)、台北－清邁 TWD 8,032元起(未稅)、獨家航線台北－帛琉TWD 9,816 元起(未稅)；長程航線如台北－溫哥華 TWD 22,310元起(未稅)、台北－紐約 TWD 28,557元起(未稅)等。

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華航各航線持續增班載客，將於 3 月 26 日起復飛台北－羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程，即刻購票優惠現省超過三千元，來回未稅最低TWD 24,095元起；同樣是浪漫歐洲系列，台北-維也納只要TWD 24,987元起(未稅)。

此外，華航喜迎東南亞新航點開航，精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧 TWD 4,805元起(未稅)、台北－峴港 TWD 6,745元起(未稅)、台北－新加坡 TWD 6,745元起(未稅)及台北－檳城 TWD 8,200元起(未稅)。