妹子到郵局寄包裹！寫「這2字」被多收錢　郵差曝原因

▲原PO寄包裹給好友。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者曾筠淇／綜合報導

去郵局寄包裹，除了寫清楚地址、姓名，也要寫內容物為何。近日就有一名女網友發文表示，她在填寫內容物時，老實寫上「雜物、信紙」，想不到就被多收錢了。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「包裹中有信原來要加收錢」為題發文，提到因為朋友生日了，所以她便想將某角色的周邊商品寄給對方，而貼心的她，還特地手寫了2張信。

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原PO表示，寄包裹要寫清楚內容物，她也老實的寫上「雜物、信紙」，結果櫃檯的伯伯看到後，就問她是不是有寫字的那種信？又說這樣寄件會很貴。

櫃檯的伯伯解釋，因為那是信，所以要用信的價格算；接著，他便拆開包裹確認內容物，並說要多收8塊錢。對此，原PO便感到不解，明明包裹內就不只有信，為什麼不是用包裹的形式寄呢？雖然8元並不多，但還是想知道為什麼。

▲郵局。（資料照／記者謝盛帆攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感謝原PO用8元幫助大家長知識」、「寄交特定人以傳達訊息之文件稱為『信函』，所以要收『信函』的費用」、「依規定確實是分開算，但不講真的沒有人會知道，被查到的機率超級低」、「之前寄獎狀也有一樣的狀況，郵務人員說下不為例」。

此外，也有自稱是郵差的網友解釋，「對於你來說是一個包裹裡面有2張給朋友的『祝福字條』，但是對於櫃檯來說是包裹裡夾帶了2張符合郵政法規定要件的『信函』（寄交給特定人、地址以傳達訊息之文件），如果內容物上面標有信紙卻只有收包裹資費的話，不能保證投遞單位會不會開驗單往上調查，到時被查到雖然不會大麻煩，但是也得交報告了」。