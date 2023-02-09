苗栗消防局小編嗆「煩死了不想上班」踢鐵板！網怒批不恰當

▲苗栗縣政府消防局小編發文引發爭議。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

最近電影公司為宣傳即將上映的新電影，小編突然在官方粉絲團發文「煩死了，好想離職」，看似抱怨，其實是為跟電影片名扯上關係，進行行銷，引發不少小編仿效；而苗栗消防局粉絲專頁也跟風PO文，沒想到卻惹來批評「不莊重的文字，不應該出現在政府機關的版面來用」。

苗栗縣消防局小編昨（8）日在官方粉專發文寫下「煩死了，不想上班」，網友第一時間反應不過來還以為是看錯，仔細看才發現，原來小編其實這是為了宣導墓地防火貼文，而轉發自己的IG文章，並祈禱今年清明節掃墓能少一點火警，直說這段時間消防員應該都不想上班，立刻引來許多網友正反兩面評價。

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雖然大多網友都肯定消防員很辛苦，紛紛留言加油打氣，「請雨神來跟火神坐坐吧！就不會有火警了」、「又到了清明節，打火弟兄很辛苦的！」、「哇又要到桃竹苗山火祭的季節了」；也有人幽默表示「您不上班，苗栗會變火焰山！」小編也回應說，「這段時間不是正在打山火，就是再次準備打山火的路上。」

但有網友認為這種玩笑不適合出現在政府單位的版面，顯得不專業，「如果這是苗栗縣消防局的版，請不要再用這樣子的話語來佔版面，認真一點，可以嗎？若是個人版面也不要使用政府單位的名稱吧！」、「好好寫一下就可以，這樣不莊重的文字真的不太恰當。有些網路上短暫流行的語法「煩死了，不想上班」並不適合在以政府機關為名的版面上來用。」而小編也隨即解釋，這是借流行語宣導墓地防火，並附上參考文章。

也有網友幫打圓場，幫小編解釋說「我知道了，因為想去土耳其參與救災的正義之心在燃燒著」。也有人說，誰希望消防員出勤呢？當然還是希望國泰民安，「希望消防人員都不必上班！」

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