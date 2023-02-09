沒聽過台灣！18歲金髮妹就來了　曝超扯現象

記者陳俊宏／綜合報導

「台灣現在是我第二個家，我對選擇來台灣感到驕傲。」丹麥18歲金髮女生Caroline因為從沒聽過台灣，「我根本不知道它的存在」，因此選擇來台灣念書，「台灣是世界上上課時數最長的國家之一，還有那些超扯的補習班」，因丹麥人非常重視休閒時間。

Caroline接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自丹麥西蘭島城鎮「希勒勒」（Hillerod）， 當她還小時，爸爸就在中國和泰國工作過，「他總是會把我的照片給他的中國和泰國同事看，然後這些同事就會給我很多禮物，我桌上現在還有一本農曆。」

▼Caroline不知道世界上有台灣，就決定來了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Caroline說，小時候其實很羨慕爸爸的生活，但當她慢慢長大，也想要擁有自己的外國生活經驗，這樣才能寫下屬於自己的人生章節；14歲時，為了以能出國學習加入扶輪社，為未來打造更多無限機會。

Caroline表示，15歲就想要去美國念書，當時有一個名單，上面寫15個國家，最下面有一個叫台灣，「我當時想是不是寫錯了，因為我從來沒聽過，根本不知道它的存在」，大部分丹麥人也都沒聽過台灣，最終沒選美國、選台灣，這樣將來回國後還能變成「台灣專家」。

Caroline提到，申請後等了3年終於來台，來台5個月發現很大的差別是，她15歲第一份工作去一家米其林餐廳當服務生，自己賺錢、存錢、管錢好幾年；但當她18歲來到台灣，台灣人還是把她當小孩子，總是試著要幫她做決定，「在丹麥我們從小就被教育要獨立，很多人18歲也搬出家裡。」

▼Caroline說，台灣的機車數量和丹麥的腳踏車一樣多。（圖／記者李毓康攝）



Caroline觀察到，台灣人幾乎什麼問題都可以去醫院，「有一次我在台灣生病，我的台灣寄宿家庭就叫我去附近醫院。在丹麥，我們只有在快掛掉才會去醫院。」

Caroline認為，台灣是世界上上課時數最長的國家之一，還有那些超扯的補習班；在丹麥，非常重視休閒時間，這就是為什麼下午3點下課後，她就會去咖啡廳或露天電影院，3點也是她最晚可以離開學校的時間。

「除此之外，台灣人真是我碰過最尊重別人的人。」Caroline說，有次弄丟悠遊卡，10分鐘就找回來；且台灣到處都是超商，丹麥沒有，也許每個城市頂多一家超商，可能首都哥本哈根會比較多家。

Caroline表示，台灣機車超級酷又好玩，這裡的機車數量和丹麥的腳踏車一樣多，「將來我一定會考到機車駕照！台灣現在是我第二個家，我對選擇來台灣感到驕傲。」