床下挖到「砲友用過姊夫」！男友揪：要一起玩嗎？　妹子當場傻眼

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

另一半疑似劈腿，你會選擇分手嗎？一名女網友表示，男友在交往前曾有一個砲友，原以為2人已經斷乾淨了，但近來才發現雙方竟然還有聯絡，而且家中還突然出現用過的情趣用品，男方甚至邀請她一起玩，讓她不禁直呼噁心，且猜測男友可能和砲友又重新開始了，不知道該不該繼續維持這段感情。

原PO在「匿名公社」發文表示，男友在交往前就坦承，先前曾有一個固定砲友，但她當時沒有太在意，給了對方幾天時間去整理掉砲友的物品後，就決定要在一起，目前已經交往半年了。未料她近來發現，原來男友和砲友還有聯絡，而且她不在家的時候，家中會多出一些家庭備品，像是衛生紙、洗衣精等，男方解釋，那些是砲友到大賣場買太多，才會分一半給他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但詭異的事不僅如此，她還在床板和床墊之間找到「電動姊夫」，但前幾個月根本沒看過。結果男友又說，那是之前和砲友一起用過的，最近才找出來，想說之後可以和她一起玩。

原PO聽到後當場傻眼，認為這個想法很噁心，「人家用過…而且我也沒用過這種東西」，懷疑男友可能和砲友又舊情復燃。沒想到男方還認為是她太小心眼，甚至把砲友找來和她解釋，還說以後3個人多約吃飯，就不會有疑慮了，讓她相當無言，「這樣的感情是否還應該繼續下去，還是直接分手？」

不少人看到後紛紛勸分手，表示「狗改不了…」、「有沒有一種可能，妳才是那個固砲」、「毫無疑問分手啊，妳是想來個3P才爽嗎」、「對你還有隱瞞你就直接分手了」、「不如換個好心情，去面對下一個更好」、「那種東西還能夠共用的嗎」、「這大概只有人與人的連結可信了，如果你們之間可以互相滿足的話，可能也不會有這種狀況」。