台大副教授遇「球棒隊」！校園旁按喇叭險被痛扁　他怒：治安敗壞

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台大副教授遇「球棒隊」！校園旁按喇叭險被痛扁　徐丞志怒：治安敗壞

▲徐丞志在台大周邊遇到球棒隊。（圖／翻攝自徐丞志臉書）

▲徐丞志在台大周邊遇到球棒隊。（圖／翻攝自徐丞志臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

又有球棒隊出沒！台大化學系副教授徐丞志7日晚間開車行經台大校園周邊的道路時，遇到一輛銀白色轎車違停在右轉道上，擋住他的去路，於是就按喇叭示意駕駛移動，不料對方竟激動拿出棒球棍作勢要打人，雖衝突最終沒進一步擴大，但球棒隊囂張行徑也讓他不禁大嘆，「真的是匪夷所思。治安敗壞，政府真的無動於衷？」

「台大週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意。」徐丞志7日晚間在臉書發文表示，今天傍晚6點左右，他在台大校園週邊的辛亥路上開車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色轎車直接停在辛亥路上，正好擋著右轉道。

徐丞志指出，當時正值上下班時間，車流非常大，如果他先左切出去再右轉，勢必會嚴重影響車流甚至造成事故，因此不得以只好喇叭示意該車駕駛移動。不料，對方先是勉為其難移動車子後，接著竟激動地下車從後座拿出棒球棍，並衝到徐丞志的駕駛座旁，示意要打人，且還口出惡言。

對此，徐丞志用雙眼凝視著該名駕駛，直到對方悻悻然離去為止，事後他停完車，也馬上跟停車場管理員提到此事，所幸事發位置應有被監視器拍到，目前還在嘗試調閱畫面中。而此事也讓他不禁感嘆，在台大校園週邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，「治安敗壞，政府真的無動於衷？」同時也提醒，即將要開學了，請台大教職員生們注意。

▲徐丞志在台大周邊遇到球棒隊。（圖／翻攝自徐丞志臉書）

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