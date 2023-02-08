球棒隊囂張畫面曝！台大副教授校園旁險被揍　狂男落網曝原因

記者邱中岳／台北報導

北市台大綜合體育館停車場，7日晚間時分，台大化學系副教授徐丞志準備前往停車，但在出入口被自小客車擋住，於是鳴按喇叭提醒，駕駛卻直接不滿下車，拿著球棒揮舞作勢打人，事後立即駕車離去，雖然教授並沒有受傷，但心有餘悸尋求警方協助。

警方調查，台大化學系副教授徐丞志，在7日晚上前往台大綜合體育館停車場，在出入口時發現53歲的張姓男子駕駛的白色自小客車擋住出入口，事後鳴按喇叭提醒，但張男卻相當不滿，拿起球棒下車準備揮棒。

▲小客車擋住車道口，台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子持球棒在揮舞約10秒後上車離開，徐姓副教授心有餘悸，立刻前往派出所告知警員，警員也立刻調閱監視器展開追查，隨即在7日晚上11時許，透過張男妹妹找到張男到案說明。

▲台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇，張男到案後表達因不滿才持球棒下車理論。（圖／記者邱中岳翻攝）

事件發生後，徐丞志7日晚間在臉書發文「台大週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意。」指傍晚6點左右，他在台大校園周邊的辛亥路上開車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色轎車直接停在辛亥路上，正好擋住右轉道。

徐丞志指出，當時正值上下班時間，車流非常大，如果他先左切出去再右轉，勢必會嚴重影響車流甚至造成事故，因此不得以只好按喇叭示意該車駕駛移動。不料，對方先是勉為其難移動車子，接著竟激動地下車從後座拿出棒球棍，並衝到徐丞志的駕駛座旁，示意要打人，且還口出惡言。

對此，徐丞志用雙眼凝視著該名駕駛，直到對方悻悻然離去為止，事後他停完車，也馬上跟停車場管理員提到此事，所幸事發位置應有被監視器拍到，目前還在嘗試調閱畫面中。而此事也讓他不禁感嘆，在台大校園周邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，「治安敗壞，政府真的無動於衷？」同時也提醒，即將要開學了，請台大教職員生們注意。

至於揮球棒的張姓男子則表示，當時要去醫院照顧住院的母親，但是不滿徐姓副教授按喇叭所以才會下車理論，警方訊後也依恐嚇罪嫌將張男移送法辦，警方也呼籲，民眾遇到行車糾紛，應理性溝通切勿使用暴力、恐嚇等違法方式解決問題。