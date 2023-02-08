　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

球棒隊囂張畫面曝！台大副教授校園旁險被揍　狂男落網曝原因

記者邱中岳／台北報導

北市台大綜合體育館停車場，7日晚間時分，台大化學系副教授徐丞志準備前往停車，但在出入口被自小客車擋住，於是鳴按喇叭提醒，駕駛卻直接不滿下車，拿著球棒揮舞作勢打人，事後立即駕車離去，雖然教授並沒有受傷，但心有餘悸尋求警方協助。

警方調查，台大化學系副教授徐丞志，在7日晚上前往台大綜合體育館停車場，在出入口時發現53歲的張姓男子駕駛的白色自小客車擋住出入口，事後鳴按喇叭提醒，但張男卻相當不滿，拿起球棒下車準備揮棒。

▲▼小客車擋住車道口，台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小客車擋住車道口，台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子持球棒在揮舞約10秒後上車離開，徐姓副教授心有餘悸，立刻前往派出所告知警員，警員也立刻調閱監視器展開追查，隨即在7日晚上11時許，透過張男妹妹找到張男到案說明。

▲▼小客車擋住車道口，台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇，張男到案後表達因不滿才持球棒下車理論。（圖／記者邱中岳翻攝）

事件發生後，徐丞志7日晚間在臉書發文「台大週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意。」指傍晚6點左右，他在台大校園周邊的辛亥路上開車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色轎車直接停在辛亥路上，正好擋住右轉道。

徐丞志指出，當時正值上下班時間，車流非常大，如果他先左切出去再右轉，勢必會嚴重影響車流甚至造成事故，因此不得以只好按喇叭示意該車駕駛移動。不料，對方先是勉為其難移動車子，接著竟激動地下車從後座拿出棒球棍，並衝到徐丞志的駕駛座旁，示意要打人，且還口出惡言。

對此，徐丞志用雙眼凝視著該名駕駛，直到對方悻悻然離去為止，事後他停完車，也馬上跟停車場管理員提到此事，所幸事發位置應有被監視器拍到，目前還在嘗試調閱畫面中。而此事也讓他不禁感嘆，在台大校園周邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，「治安敗壞，政府真的無動於衷？」同時也提醒，即將要開學了，請台大教職員生們注意。

至於揮球棒的張姓男子則表示，當時要去醫院照顧住院的母親，但是不滿徐姓副教授按喇叭所以才會下車理論，警方訊後也依恐嚇罪嫌將張男移送法辦，警方也呼籲，民眾遇到行車糾紛，應理性溝通切勿使用暴力、恐嚇等違法方式解決問題。

ET快訊
獨／「雙面人妻」放飛溫柔面出軌　小王測試「感性潮吹」悲慘猝死
鄰居曬對話「1句話」風向逆轉！　網挺隋棠：難怪會便宜賣
獨／台中知名露營區　驚見一具男屍
球棒隊囂張畫面曝！台大副教授校園旁險被揍　狂男落網
快訊／蔣萬安公布3名副發言人　24歲正妹獲選
土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝原因
富商老公出事了！女星2億財產被凍結、代言照片火速被撤
隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點：在演藝圈混多久了
78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在：以為孝敬也沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小貨車駕駛看導航深入山區陷泥淖　龜山警協調吉普車助脫困

快訊／國一岡山路段北上2車追撞　紫爆回堵超過3公里

獨／「雙面人妻」放飛溫柔面出軌　小王測試「感性潮吹」悲慘猝死

衰！彰化前村長拿2千元買票涉賄被起訴　恐害3人當選無效

獨／台中知名露營區驚傳命案　男子陳屍獼猴4區步道涼亭

球棒隊囂張畫面曝！台大副教授校園旁險被揍　狂男落網曝原因

日韓街頭對決畫面曝！神車發威擦撞　對手夫妻噴發翻滾2圈慘送醫

身障婦丟錢包好無助　路人+員警資助3500...警跪地擁抱令人動容

快訊／高雄貨車停等紅燈突熄火　駕駛再次發動竟冒白煙竄火

同居女縱火害死3歲童　女童母加護病房插管搶救！傳恢復意識

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

小貨車駕駛看導航深入山區陷泥淖　龜山警協調吉普車助脫困

快訊／國一岡山路段北上2車追撞　紫爆回堵超過3公里

獨／「雙面人妻」放飛溫柔面出軌　小王測試「感性潮吹」悲慘猝死

衰！彰化前村長拿2千元買票涉賄被起訴　恐害3人當選無效

獨／台中知名露營區驚傳命案　男子陳屍獼猴4區步道涼亭

球棒隊囂張畫面曝！台大副教授校園旁險被揍　狂男落網曝原因

日韓街頭對決畫面曝！神車發威擦撞　對手夫妻噴發翻滾2圈慘送醫

身障婦丟錢包好無助　路人+員警資助3500...警跪地擁抱令人動容

快訊／高雄貨車停等紅燈突熄火　駕駛再次發動竟冒白煙竄火

同居女縱火害死3歲童　女童母加護病房插管搶救！傳恢復意識

雲林雞場再傳H5N1禽流感疫情　緊急撲殺1387隻蛋雞

半導體類股助攻、台股大漲逾200點　千金股增至7檔

小貨車駕駛看導航深入山區陷泥淖　龜山警協調吉普車助脫困

阿伯「車廂抽菸」遭喝斥！怒扔菸蒂在走道怨：那麼兇幹嘛

死亡+54！2名40多歲男「解黑便」送醫確診　1人當天死亡

快訊／國一岡山路段北上2車追撞　紫爆回堵超過3公里

友達去年全年虧損211億元　每股損失2.39元

掛空中狂發抖！《體能》冠軍曝可怕後遺症　手麻痺2月：無法握拳

獨／「雙面人妻」放飛溫柔面出軌　小王測試「感性潮吹」悲慘猝死

快訊／連5降！本土+23893、增54死　40多歲男「解黑便」確診當日亡

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

即／建國高架1車翻覆「全線封閉」　車流塞爆

即／台灣搜救隊抵災區　8樓建物「1到3樓直接不見」

海軍也爆性愛片！輔導長偷吃女下士被抓包

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

「正能量女神」偷吃人夫　狡辯讓法官搖頭

女女戀情變　她自稱「爸爸」卻燒死3歲童

2女憲兵罵她「薪水小偷」　結局曝光

桃園分署拍賣會18年豐田轎車僅1萬元　俗擱大碗！

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

更多熱門

相關新聞

台大副教授遇球棒隊！他怒：治安敗壞

台大副教授遇球棒隊！他怒：治安敗壞

又有球棒隊出沒！台大化學系副教授徐丞志7日晚間開車行經台大校園周邊的道路時，遇到一輛銀白色轎車違停在右轉道上，擋住他的去路，於是就按喇叭示意駕駛移動，不料對方竟激動拿出棒球棍作勢要打人，雖衝突最終沒進一步擴大，但球棒隊囂張行徑也讓他不禁大嘆，「真的是匪夷所思。治安敗壞，政府真的無動於衷？」

台大名醫被控性侵　女業務1句話破功

台大名醫被控性侵　女業務1句話破功

最後一天到台大！柯文哲提觀察

最後一天到台大！柯文哲提觀察

法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展

法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展

學測明登場！台大設29間身障考場　重症考生戴呼吸器應考

學測明登場！台大設29間身障考場　重症考生戴呼吸器應考

關鍵字：

喇叭台大台大綜合體育館

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」反擊7罪狀

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面