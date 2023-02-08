粉紅櫻花海來了　新竹公園櫻花季周六開幕

▲新竹公園櫻花已盛開達八成。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2月櫻花季到來，新竹公園、左岸櫻花大道正迎接粉紅花海，新竹市長高虹安推薦賞櫻一日遊，遊客除至新竹公園賞櫻之外，也可走訪鄰近市立動物園、玻璃工藝博物館、春室DIY、孔廟廣場等，或至左岸騎單車賞櫻花林。她也預告，新竹公園櫻花季將於本周六（2月11日）開幕，未來兩周新竹公園櫻花將到達高峰，歡迎民眾把握周末造訪新竹公園，感受櫻花綻放的粉色魅力。

市府表示，新竹市擁三大賞櫻勝地，其中以新竹公園櫻花面積最大、樹齡最高，總數逾800株，以河津櫻、八重櫻及富士櫻等品種為主，近日已盛開達八成，加上交通便利，距離新竹火車站、新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有YouBike站點、公車站，成為追櫻族心中最容易親近的賞櫻勝地。

城銷處指出，2023新竹公園櫻花季系列活動將於本周六登場，當天有圓形廣場野餐活動，因數量有限，僅供報名的民眾配合活動使用。活動當日上午11時至20時還有「Yeah！櫻市集」，包含美味輕食、文創小物、主題遊戲等約40個攤位；12時至17時30分於階梯前廣場、圓形廣場、氣象站旁也有街頭藝人演出，如氣球秀、歌唱、舞蹈表演等。

城銷處說明，民眾至新竹公園賞櫻、逛市集，也可順道走訪玻工館、市立動物園、台灣昆蟲館－新竹館、春室、孔廟、圖書館動物園分館等景點，或至湖畔料亭享用日式定食、森林食堂邊用餐邊觀賞園內動物。

城銷處指出，新竹公園櫻花季期間，週末假日人潮眾多、周邊停車空間有限，建議搭乘大眾運輸工具前往賞花，或避開人潮尖峰利用平日時間到訪。此外，配合機車族停車需求，即日起至2月28日的週末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，改為機車臨時停車位（計次收費），請騎車族多加利用。

市府指出，民眾除了至新竹公園賞櫻，隱身於新竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道的左岸櫻花大道，以河津櫻、山櫻為主，總長超過100公尺、數量約達300顆，現已陸續盛開，呼籲民眾把握賞花好時機。

另，汀甫圳櫻花小徑則位於新竹市東南街239巷內，以富士櫻、墨染櫻、山櫻為主，總計約60顆，因品種花期較晚，預計2月底、3月初才進入花季，屆時歡迎大家一同來賞櫻。