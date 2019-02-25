228連假何處去？　新竹公園追櫻五大私房打卡點報你知

▲百年老茄苳樹宛如新竹版「金城武樹」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

春雨完結，本周連假將迎接乍暖還寒的好天氣，想好要到哪兒踏青了嗎？新竹公園最近櫻花滿開，不分白天晚上、晴天陰雨，都充滿來「追櫻」的民眾，由於新竹公園離新竹火車站步行只需10分鐘左右即可到達，是相當便捷的賞花好去處，2018年改造完工後，日式庭園、金城武樹等一躍而成網美打卡點，甚至有新人搶拍婚紗留下甜蜜紀念，本周連假將是公園的河津櫻最盛開期間，民眾除了全家大小來野餐賞櫻，園內還有私房五大打卡點一次報你知。

景點1 「櫻花坡」大階梯廣場

走進新竹公園，就會看到本次改造最亮點的階梯廣場，這個階梯打破5.5公尺高的阻隔牆，改用石牆堆砌出階梯廣場，並移植櫻花回原位，現已開出美麗的粉色花朵，打造出獨特的櫻花坡，由高處看，整個廣場就像佈滿「粉紅雲朵」充滿浪漫氛圍，遊客可以在草坪上野餐，享受置身櫻花雲海間的好風景；大階梯旁邊設有無障礙坡道，輪椅族推車族也可以輕鬆悠遊。新竹市民黎小姐與賴先生也說，「每年都一定要到新竹公園賞櫻花！」經過改造後，重新安排了櫻花樹的位置，櫻花林更有了整體的景觀，不僅在賞花動線上較為開闊、安全，賞花者也有了更豐富的視覺享受，可以從不同高度欣賞錯落有致櫻花，相較過去景緻更為豐富美麗。

景點2 櫻花廣場

2016年以地景藝術裝置《春雪後》在網路上掀起打卡熱潮的櫻花廣場，現正開滿櫻花，環狀分布、繽紛綻放的櫻花圈圈，怎麼走都看的到粉紅小花，更是一大視覺享受，遊客也可以站在廣場中心點，享受被櫻花環抱的滿足感，絕對是來到新竹公園一遊時絕對不可錯過的打卡點！

景點3 玻工館周邊小徑

由階梯廣場走向麗池園林，就會經過建於日治時期、前身是「新竹州自治會館」的「玻璃工藝博物館」，老建築已超過80年，不僅建築風格古色古香，兩側的秘境更讓你不管怎麼拍都美。若從玻工館另一側通往九曲橋的小徑走，會遇上「秘境」等級的小徑，不僅可以避開人潮，還可以遠眺九曲橋，在這裡可以同時拍到湖水、櫻花與九曲橋，自樹間撒落的陽光更為美照加分不少，還可以透過玻璃牆看到部分玻璃工藝品，如果你是喜歡品嚐寧靜滋味的花友，千萬不要錯過可以獨享櫻花之美的獨家景點。

景點4 麗池園林

麗池園林這一區拆除了使用率低且老舊的公園游泳池，配合湖畔料亭日式建築群，開拓寬廣的山水造景，以草坡提高綠覆蓋率，還以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出日式庭園景色，山水造景前的兩棵絕美的櫻花樹更是一絕！推薦網美們站在小橋上與櫻花、山水造景，拍出超日系美照，也可以在休憩亭內靜靜欣賞日式園林之美。

景點5 百年茄苳金城武樹

連小智市長都流連忘返的秘密景點就在這！新竹公園內這株高聳筆挺、枝葉茂密的百年老茄苳樹，在周遭的矮樹群中格外亮眼，宛如新竹版「金城武樹」，陽光穿透枝葉間灑落，更是不得不搶拍的景點之一！

在景觀改善工程時，市府發現原先藏身在游泳池邊的茄苳老樹群，經過團隊悉心照料後得以妥善保存，再次重返市民生活懷抱。各位網美不仿走到茄苳樹下拍出氣質文青照，也可在一旁的日式建築平台上與三五好友一同野餐，度過美好的春日午後。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導