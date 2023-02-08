職棒例行賽暑假再來台東！縣府主動洽談　3場達共識

▲去年職棒例行賽由中信兄弟在台東第一棒球場與樂天桃猿進行激烈對戰，約5,400名觀眾進場觀賽，現場熱情澎湃。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東鄉親又有福了！繼2022年台東縣政府成功爭取睽違14年職棒比賽重回台東後，縣長饒慶鈴為讓鄉親能夠再次欣賞到高水準棒球賽事，指示縣府教育處主動與中信兄弟球團及中華職棒洽談今年在台東再度安排例行賽之可能性，目前已有共識，初步規劃暑假在台東辦理3場賽事。

饒慶鈴特別感謝中華職棒與中信兄弟球團能夠再給台東機會，相信滿場的觀眾就是對職業棒球最好的回饋，未來縣府團隊會繼續努力爭取中職及各項棒球賽事在台東辦理，以落實「重振台東棒球原鄉」之重要政策。





台東縣政府表示，去年5月24日中華職棒例行賽在縣府及中華職棒聯盟與球團合作之下，由中信兄弟在台東第一棒球場與樂天桃猿進行激烈對戰，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝與全場約5,400名觀眾進場觀賽，現場可說是熱情澎湃、扣人心弦，雙方一路鏖戰到11局下，最終由中信兄弟許基宏敲出再見兩分砲，以4比3氣走樂天桃猿，收下隊史在台東首勝。



教育處指出，由於去年賽事獲得球迷與鄉親熱烈回響，在縣長饒慶鈴指示下，主動與中信兄弟球團及中華職棒洽談，討論過程氣氛融洽並有共識，已初步規劃將於7月份排定3場中信兄弟主場賽事，惟細節仍在討論中，另例行賽確定賽程仍須由中華職棒大聯盟公布為主。

