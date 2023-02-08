住1F被叩叩聲吵死！醫撐半年…「往下一看」揪兇手　網讚：根本柯南

▲醫師陳木榮租屋在1樓，樓上狂發出「叩！叩！」聲吵得他精神耗弱。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隋棠7日遭指控是惡鄰，寫下千字長文還原過程，今（8）日鄰居又提出7大罪狀，還貼出和前屋主的對話截圖，證明向來都是理性溝通。噪音擾民的戲碼也發生在小兒科醫師陳木榮身上，他自爆十多年前租屋在1樓，剛搬進去就被樓上發出的「叩！叩！」聲吵得不得安寧，原以為是長輩搖搖椅所致、也未向對方反應，他像偵探般觀察半年多後終於抓到兇手。

「樓上發出來的聲音不見得是樓上製造的。」小兒科醫師陳木榮在粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師 》發文回憶起十多年前在竹北租屋，剛搬進去就發現樓上會發出「叩！叩！」兩聲，隔沒多久又有，一整天持續著，不堪其擾的他甚至拿著聽診器貼著天花板一寸寸聽，發現最大聲的位置在書房天花板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳木榮說，這聲音不是小孩跑動腳步聲、也不是拉動桌子的聲音，「發生的時間不規律但是很煩人」。他想像著，樓上應該有位年邁長輩，坐在搖椅上前後搖動搖椅，來回一次就發出「叩！叩！」聲，雖然日夜為噪音所苦，卻能想像老年人的處境，因而未向鄰居反應。且這聲音總出現在深夜12點前，半夜偶爾會被吵醒，但他不以為意，將被子蓋上頭繼續睡。

▲醫師原猜想是長輩坐搖椅發出的噪音而未向對方反應。（示意圖／免費圖庫pixabay）

讓陳木榮最苦惱的是，長輩總是早起，每天早上06：30過後就是聲音高峰，會持續2～3小時，直到9點多過後才減少，傍晚又再開始，「半年多來，我被這個聲音吵到精神耗弱」。直到某天下午他看著窗外，忽然覺得事有蹊蹺，他發現租屋處旁是地下停車場的車道入口，「只要有車子開下停車場， 1秒鐘過後，天花板上面『叩！叩！』的聲音就會出現。」

陳木榮立刻走到停車場觀察，發現停車場向下，最下方有條排水溝，上方有個鐵柵欄蓋住排水溝，每輛車前輪只要經過鐵柵欄，就會發出「叩！」的一聲巨響，後輪再輾過又會再發出「叩！」，這噪音經過整棟大樓鋼筋水泥的傳導，回到他房間正上方。他腦筋動得快，回家拿了幾條抹布塞進鐵柵欄的縫隙邊，困擾他半年多的聲音從此消失。

▲醫師後來找到兇手是「停車場鐵柵欄」。（示意圖／Pixabay）

陳木榮慶幸自己找到原因，在此後的一年多「叩！叩！」的聲響不曾再出現。他也直言，「樓上的聲音有可能是樓上發出來的，但是可能不是樓上製造的。」

該篇PO文已被網友轉發超過2百次，不少人大讚他的細心與觀察力根本是柯南，「非常理性，不帶情緒，完美解決事情」、「可惜很多人無法理解，希望我家樓下鄰居可以看到這篇文章」、「我也常聽見樓上有動動動動的聲音，但我是住頂樓」、「這篇要存起來」、「我相信，因為我家也是這樣」、「完全同意柚子醫師。我自己也有誤會樓下鄰居唱歌太大聲結果樓下鄰居根本不在家」。