「只用清水洗澡」兩派戰翻：感覺很油！　醫反曝優點

▲大家洗澡一定會用沐浴乳嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber NanaQ過去曾分享「只用清水洗澡」的成果，並保證不會黏黏的。近日則有網友發文拋問，有些人把「用清水洗澡」說得很恐怖，大家都會用沐浴乳洗澡嗎？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「真的有人只用清水洗澡嗎」為題發文，提到有些人會把「用清水洗澡」講得很恐怖，而他個人則覺得洗澡至少要用洗髮乳吧？

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於「戰鬥澡」只有3分鐘時間可以沖洗，因此原PO也不禁拋問，要是用清水洗澡那麼可怕，那洗戰鬥澡的人不就很臭？大家洗澡都會用沐浴乳嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我臉是真的只用清水洗而已」、「沒流汗我有時候也會用清水洗一洗」、「頭髮一定要洗髮精，洗澡可以清水」、「其實沒差，除非油性體質吧」、「一直都用清水洗...有用過沐浴乳之類的，不習慣」、「能純用清水洗的，只能是靜態工作+天選體質」、「不用沐浴乳+1，不過得用洗髮精」。

▲網友看法兩極。（示意圖／記者劉維榛攝）

但也有網友坦言真的無法接受用清水洗澡，「身體用清水洗很噁，因為就算不髒也有一堆角質退化」、「無法，我連洗手都不可能只用清水了」、「清水洗臉連最基本的角質都沒辦法去掉，至少用個肥皂，可以搓掉一些角質」、「只用水洗感覺身體很油欸」。

開業皮膚科醫師蔡逸姍曾表示，她在門診中會建議1歲以下嬰兒、患有濕疹或異位性皮膚炎的患者以清水洗澡，其中患有皮膚疾病的患者，若使用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，可能會刺激肌膚、加重病情；雖然乾性肌膚者用清水洗沒什麼問題，不過對油脂（皮脂）分泌較旺盛的人來說，用清水沖洗可能清潔效果就有限。

蔡逸姍也分享清水洗澡的好處，包含避免不當沐浴產品造成的皮膚刺激、保護皮脂膜、省錢、省時、環保等，但缺點就是「並不適用於每一種人」。