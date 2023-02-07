　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「只用清水洗澡」兩派戰翻：感覺很油！　醫反曝優點

▲▼ 浴缸,性感,泡澡（圖／記者劉維榛攝）

▲大家洗澡一定會用沐浴乳嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber NanaQ過去曾分享「只用清水洗澡」的成果，並保證不會黏黏的。近日則有網友發文拋問，有些人把「用清水洗澡」說得很恐怖，大家都會用沐浴乳洗澡嗎？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「真的有人只用清水洗澡嗎」為題發文，提到有些人會把「用清水洗澡」講得很恐怖，而他個人則覺得洗澡至少要用洗髮乳吧？

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於「戰鬥澡」只有3分鐘時間可以沖洗，因此原PO也不禁拋問，要是用清水洗澡那麼可怕，那洗戰鬥澡的人不就很臭？大家洗澡都會用沐浴乳嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我臉是真的只用清水洗而已」、「沒流汗我有時候也會用清水洗一洗」、「頭髮一定要洗髮精，洗澡可以清水」、「其實沒差，除非油性體質吧」、「一直都用清水洗...有用過沐浴乳之類的，不習慣」、「能純用清水洗的，只能是靜態工作+天選體質」、「不用沐浴乳+1，不過得用洗髮精」。

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲網友看法兩極。（示意圖／記者劉維榛攝）

但也有網友坦言真的無法接受用清水洗澡，「身體用清水洗很噁，因為就算不髒也有一堆角質退化」、「無法，我連洗手都不可能只用清水了」、「清水洗臉連最基本的角質都沒辦法去掉，至少用個肥皂，可以搓掉一些角質」、「只用水洗感覺身體很油欸」。

開業皮膚科醫師蔡逸姍曾表示，她在門診中會建議1歲以下嬰兒、患有濕疹或異位性皮膚炎的患者以清水洗澡，其中患有皮膚疾病的患者，若使用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，可能會刺激肌膚、加重病情；雖然乾性肌膚者用清水洗沒什麼問題，不過對油脂（皮脂）分泌較旺盛的人來說，用清水沖洗可能清潔效果就有限。

蔡逸姍也分享清水洗澡的好處，包含避免不當沐浴產品造成的皮膚刺激、保護皮脂膜、省錢、省時、環保等，但缺點就是「並不適用於每一種人」。

 ►衛生紙150抽「一包不用13元」　整年份一次買齊！

ET快訊
男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦發聲
詭撞畫面曝！高雄機車雙載衝電桿　15歲兒驚睹媽媽爆頭亡
快訊／國3自撞　鐵皮碎片「直插進駕駛腹部」爆血無心跳
樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「對管理員破口大罵」　揭夫妻私下態度
水電工殺女大生墜樓慘死！母淡定赴殯儀館　見兒身首分離落淚
土耳其強震「大樓鬆餅式倒塌」 　專家揭3原因
快訊／下班注意！國3南向翻車　紫爆回堵5公里
爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iRent個資外洩14萬筆！改正複查未達標　「明提報交部裁罰」

家長注意！孩童「懼學」恐罹精神疾病！病房上學助2千人完成學業

LINE「全新貼圖超可愛」！3／9前免費下載

又有寒流！強冷空氣南下時間點出爐　最冷「低溫不到10°C」

「只用清水洗澡」兩派戰翻：感覺很油！　醫反曝優點

買樂透中獎卻笑不出來！他揭悲慘內幕　過來人嘆：你算幸運了

幫你告白！55688集團推生活秘書　情人節專車客製化「愛的宣言」

8歲童染流感加護搶救中！年後疫情升溫「一周爆10例重症+1死」

網議5大專情星座排行　最多人點名TOP1愛上就是一輩子

天選哥「一年一確診」　染疫3次嘆：尾牙抽獎都沒這麼幸運

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

辦公室環繞渾厚滄桑嗓音　同事起雞皮封房仲黃乙玲

iRent個資外洩14萬筆！改正複查未達標　「明提報交部裁罰」

家長注意！孩童「懼學」恐罹精神疾病！病房上學助2千人完成學業

LINE「全新貼圖超可愛」！3／9前免費下載

又有寒流！強冷空氣南下時間點出爐　最冷「低溫不到10°C」

「只用清水洗澡」兩派戰翻：感覺很油！　醫反曝優點

買樂透中獎卻笑不出來！他揭悲慘內幕　過來人嘆：你算幸運了

幫你告白！55688集團推生活秘書　情人節專車客製化「愛的宣言」

8歲童染流感加護搶救中！年後疫情升溫「一周爆10例重症+1死」

網議5大專情星座排行　最多人點名TOP1愛上就是一輩子

天選哥「一年一確診」　染疫3次嘆：尾牙抽獎都沒這麼幸運

眼前目標「支配下」　王柏融簽育成約：就是一個機會

安格斯12星座一周運勢2／6-2／12　雙子不適合告白、射手魅力UPUP

卓君澤遭爆是「狠角色」！　親弟進房差點起衝突...吐心聲：公開會出事　

超過5天沒大便！他衝急診沒用　醫手一伸「食指就碰到」：是腫瘤

三杯羊變寵物羊「逃家搞失蹤」　路邊低頭吃草...警員當保母照顧

豪宅大樓「貴+吵死人」為何還買？內行曝1致勝點：透天比不上的

難忘「鋼鐵恰哥」　王柏融期待經典賽：相信我們！前進東京

新認養的貓貓「突然找人抱著睡」　奴才被黏住了：你才來5天欸

《花系列》開播35年大合體！張晨光、王耀慶低調回台…女神罕露臉

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年：為何我遇到

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

快訊／4:20發生地震　台北有感

「急診室全炸藥味！」炸寒單肉身慘照曝光

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

全球票房前10名電影　僅1部「純人類演出」

直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

下波急凍4天　「大雨」時間曝

他機場目睹一群台灣英雄　感動1.3萬人

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

行政院閣員蹺班泡湯直擊！　頻溜班吃喝報公帳

更多熱門

相關新聞

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

美式炸雞店「胖老爹」6年前以黑馬之姿崛起，加盟店遍地開花；不過，一名網友昨震驚發現，住家樓下的胖老爹竟默默關店。話題掀起熱論，有的人不禁感慨，也有許多鄉民點出退坑原因。

「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...

「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...

人手一支手機「公共電話為何沒淘汰？」 網揭真相

人手一支手機「公共電話為何沒淘汰？」 網揭真相

月薪58K「買不起房」他喊窮！一票超有感

月薪58K「買不起房」他喊窮！一票超有感

土耳其強震　全場「指名1組織」喊捐款報恩

土耳其強震　全場「指名1組織」喊捐款報恩

關鍵字：

洗澡清水PTT沐浴乳蔡逸姍

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

被控惡鄰居　隋棠經紀人首發聲：還在了解狀況中

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面