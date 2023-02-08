全台首創指尖血快篩驗C肝...小琉球啟用　15分鐘就知有無抗體

▲▼全台首創指尖血快篩驗C型肝炎在屏東小琉球離島啟動。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台首創指尖血快篩驗C型肝炎在屏東小琉球離島啟動!屏東東縣政府衛生局即日起到12日連續5天在小琉球鄉進行大規模的篩檢，目標預計完成1500人，提早於2023年底達到C肝根除的目標。

縣衛生局表示，尖血快篩驗C型肝炎是利用指尖採血滴入於快篩試片匣，15分鐘內就能知道有無C型肝炎抗體，這種快速檢測出潛在病患，精準公衛的篩檢模式為全台首創。

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副縣長黃國榮表示，現代醫學發達C型肝炎已經研發口服用藥，按時服藥2-3個月治療簡單又方便，主動篩檢才能得知是否有罹患C型肝炎，琉球鄉四周環海是本縣唯一離島地區，鄉親求學、就醫、出入要靠船運。

縣府結合產官學術單位由台灣肝臟學術文教基金會、高雄醫學大學及其附設中和紀念醫院與中山大學馬雅各醫療團與鄉內村里鄰長，共同規劃將該模式運用在琉球鄉，篩檢後可於衛生所銜接C型肝炎治療，嘉惠鄉親免於肝病變之苦，落實在地化篩檢與治療一條龍的服務模式。

依據2017年健康促進業務推動現況與成果調查，約有3成民眾篩檢得知有B、C型肝炎後未就醫，而民眾沒有就醫的原因有67.7%表示「身體沒有什麼症狀，應該不需要」20.9%表示「沒時間」；衛生局長張秀君表示，罹患慢性肝炎不處理易演變成肝炎3部曲，慢性肝炎-肝硬化-肝癌，千萬不能忽略它，呼籲凡45-79歲未做過終身一次B、C型肝炎篩檢的民眾，請寶貝肝的健康，善用健保資源，主動篩檢及就醫治療，記得「發現C”肝”緊找醫生”，“肝”緊治療」就可以遠離肝病及肝癌的威脅，如民眾有任何相關問題可洽各醫療院所或縣內33鄉鎮市衛生所。