「2023桃園燈會」最後一周拚好康！　擲筊活動拿apple watch

▲觀旅局長周柏吟頒發給連續擲出15個聖筊的幸運民眾。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園燈會」即將在12日閉幕。市府觀旅局長周柏吟7日表示，桃園燈會進入倒數賞燈階段，除了各燈區的美麗展燈外，現場並安排許多精彩表演活動。擲筊大賽和疊杯體驗於7日- 11日每晚6:30至7:30於伯公岡公園天幕下舉辦，每日限訂100個名額，擲筊最高次數者還可獲得1500元超商禮卷，六天累計最高著獲得Apple Watch Series 8一只，更是每日秒殺的活動。

▲觀旅局長周柏吟頒發給連續擲出15個聖筊的幸運民眾。（圖／觀旅局提供）



另外，觀旅局也於燈會期間現場安排許多精彩表演活動，讓賞燈民眾感受豐富且多元的全新體驗！這個周末將有來自的「日本鄉神樂-鬼面太鼓」與台灣的「御鼓坊」聯合演出，帶來奔放、充滿爆發力的鼓曲，精彩可期，除了台日鼓藝表演外，每晚還有精彩的「富岡瘋馬戲-行動劇場」及各項不同的主題之夜與街頭藝人表演，民眾還能一起參與擲筊大賽、疊杯體驗和牛汶水DIY體驗，天天活動都精彩。

▲擲筊活動。（圖／觀旅局提供）

「2023桃園燈會」首度於楊梅區富岡舉行，除了精彩的FUTU主燈秀外，為了讓遊客到訪富岡車站的第一瞬間就感受濃厚燈節氛圍，民眾從火車站月台開始即以「嬉遊兔」在月台迎接搭車賞燈的遊客，走出車站近千顆的喜氣紅燈籠映入眼簾，沿著富岡老街轉進民生街抵達伯公岡公園客家窗花打造的慶團圓迎賓門，再往前緊鄰伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，還有新竹縣圳光藝節深受民眾喜愛的兔年燈組「躍動」及彩蝶翩翩的「綻放」，四大燈區各有風情，美麗燈組賞不完。

周柏吟局長進一步表示，楊梅富岡周邊街區停車空間有限，因應燈會活動燈會期間將進行交通管制，為避免塞車掃興，建議民眾搭乘火車至富岡車站前往賞燈，燈會期間搭火車的民眾還可以至「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。