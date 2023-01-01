2023逾4款「Apple新品」更新！　iPhone 15機身圓潤感

▲蘋果今年可能超過四種產品進行更新。（示意圖／路透社）

記者陳依旻／台北報導

外國媒體綜合報導指出，蘋果正在加緊研發旗下商品混合現實、可穿戴裝置，據媒體援引知情人士的表述，最快是今年會推出，根據外媒《MacRumors》也整理出2023年蘋果AR/VR 耳機、iPhone 15 Pro、MacBook Pro、Mac Pro等新型號商品可能發表時程和產品走向。

AR/VR 耳機

AR/VR 指的是增強現實和虛擬現實，這個概念被稱為「混合｣現實，Apple 研發 AR/VR 耳機已5年，2023年將是蘋果自2015年推出Apple Watch以來進入的第一個新產品類別，也將是蘋果的第二款可穿戴設備，可能會被命名為Reality Pro或Reality One，但最終命名尚不清楚，估計會在2023年初到中期亮相，預計售價在3,000美元左右，首款版本不會面向普通消費者，而是定位為面向開發者、內容創作者和專業人士的設備。

iPhone 15 和 iPhone 15 Pro

iPhone‌ 每年9月更新一次，預計 iPhone 15‌機型將採用相同的通用尺寸，但不會回歸5.4英吋iPhone‌ mini，市場可以期待兩款6.1英吋iPhone和兩款6.7英吋 iPhone。

雖然尚未還聽到任何關於真正的新設計消息，但有傳言稱，新型採圓潤設計，類似於2021款14 英吋和16英吋MacBook Pro機型外殼。

照相鏡頭iPhone 15預定採用 Sony 最新感測器技術，讓 iPhone 15 有更好成像品質，且減少照片過度曝光。另外，標準 iPhone 15‌機型將使用A16晶片，iPhone 15‌ Pro機型可能是A17晶片，這是第一款基於台積電下一代3奈米製程節點的晶片。

內存方面，iPhone 15‌ Pro機型可提供8GB RAM，高於當前 ‌iPhone 14 Pro‌機型的6GB。

《MovilZona》報導也指出，iPhone 15 Pro系列概念設計已經外流，旗艦機顏色將有4種，除了金、銀、黑3款經典色，還會新增一款紫色，不過流出的概念圖色調與蘋果最終色調不會一樣。

14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro

14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 機型在 2022 年沒有更新，《MacRumors》預計將在2023年上半年進行更新，預計不會有設計更改，但新Apple矽晶片可期，更新後的MacBook Pro 機型預計將配備M2Pro和M2Max晶片，是上一代晶片升級版。有傳言稱 ‌M2‌ Max晶片配備有望高達38核GPU。

15 英寸 MacBook Air

《MacRumors》預計會在2023年春季到2023年末發表，目前的MacBook Air尺寸為 13.6英吋，蘋果正在開發更大的15英吋版本。

Apple Watch Series 9（2023 年秋季）

Apple 每年都會與 iPhone 一起更新Apple Watch，而在2023年，市場期待Apple Watch Series 9，可是目前還沒有相關傳言，不過，有知情人士掌握到Apple正在開發用於監測血糖和血壓的新型健康傳感器，不過，目前為止，這些傳感器似乎還沒有準備好要發布。

除了Apple Watch Series 9，Apple可能還會更新Apple Watch SE和Apple Watch Ultra，但 Apple Watch SE 通常不會每年更新一次。

iPad mini、iPad Air

iPad Air可能會在 2023年使用M2‌晶片進行更新，但市場還沒有聽到有關更新的具體傳聞，至於iPad mini，《MacRumors》直言：「早該更新了」，因為自2021年以來就沒有更新過，蘋果分析師郭明錤最近表示，蘋果預計將在 2023年底或 024年初推出配置新晶片的更新版iPad mini‌。