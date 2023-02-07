網議5大專情星座排行　最多人點名TOP1愛上就是一輩子

▲在愛情道路上，無論男女都希望找到自己命中注定的Mr.與Ms.Right。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

愛情樣貌百百種，無論男女，都希望遇到「對的人」，找到自己命中注定的另一半，在12星座中，有5大專情星座受到網友熱烈討論，就有人認為「天蠍」愛就愛一輩子，想要穩定交往找「金牛」。

雖然星座不能代表一切，但多數網友仍會將感情對象以星座區分，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「專情星座」相關話題的網路聲量，從網友熱議中整理出5大專情星座排行，其中「天蠍座」被最多人點名，愛憎分明的性格充分展現在對待感情的積極態度。

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▲網友從感情對象的態度討論5大專情星座。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

有網友分享天蠍朋友的感情觀「專情程度真的誇張到感覺都在找結婚對象」，不少人表示「蠍子一旦愛就是給出全部的愛」、「對愛情的要求很高，不會輕易愛上別人」，認為他們一旦愛上就會忠於對方一輩子；但也有不同想法提到「天蠍單身時就是見一個喜歡一個」，提及自己認為天蠍單身和談戀愛時的反差很大。

排名第二的「獅子座」，不少與獅子座交往過的網友分享，獅子座愛上了就會把對方捧在手掌心上，「不論交往前後都超貼心」、「每天都會打理女友的日常生活」，成為獅子座的伴侶就等於成為他們心尖上的人；有人認為獅子座對愛情非常有責任感，「愛上了就會當成未來的家人一樣照顧」，比起情話綿綿，獅子座更願意為所愛之人付出實際行動。

個性慢熟又木訥的「金牛座」也備受熱議，金牛座網友表示自己「曾經等過一個人十年」，指出金牛的愛很專情也很被動，並稱低調又悶騷的金牛座根本是「暗戀大王」，其他人看了也留言認同「身邊的金牛座朋友都超癡情」，覺得嚮往安逸生活的金牛座很適合結婚，指出「如果你想要安定穩定的感情，選金牛座男友是對的」。然而星座分類不是絕對，仍要實際認識、相處接觸後，才能真正尋找到自己的夢中情人。

