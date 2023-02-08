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企業看重軟實力！提升競爭力必備7技能：溝通表達、危機處理超需要

文／Workworks職場人

步入職場除了必須具備工作專業技能，職場「軟實力」更是許多企業相當看重的要點之一，職場人們培養「軟實力」不僅能幫助未來職涯發展，或許也會間接反應在薪資待遇上，一起跟著編輯學習如何打造軟實力！

企業看重軟實力

1.溝通表達

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職場人們有過以下經驗嗎？害怕與上層主管回報作業流程、不懂得如何與客戶商量、擔憂踩到同事聊天地雷⋯其實職場上最需要培養軟實力首重就是「溝通表達」，步入職場後務必進行有效的溝通、勇於分享內心想法，倘若一個團隊面臨意見分歧的時候，可以透過分組討論方式，助於訓練良好的溝通技巧。

2.抗壓性

「這個月又要扛業績⋯工作壓力大到失眠」，壓力日復一日的累積，不僅會導致身心靈不健康，更有可能成為離職的導火線，如果職場人們手邊工作量過大，建議和主管商討作業分配，並同時找到自己抒發壓力的方式，或許是旅行運動、追影劇、找朋友聊聊等，如果能轉移注意力化解壓力，抗壓性自然而然會越來越強！

3.主動積極有活力

職場人的個性是個好勝心的人，亦或是慵懶步調的樹懶呢？職場上有些人天生主動、有活力，有些人的反應力永遠慢半拍！建議職場人們在負責的專案時能以「周」為單位，固定向主管及團隊告知工作進度，透過主動積極回報的動作，讓人留下「積極處事」的好印象！

4.解決問題

倘若職場人們遇到問題時，第一時間會先尋求他人求救，還是會嘗試自身想辦法解決問題呢？許多企業會把「解決問題」當作員工核心必備技能之一，如果培養此軟實力，不僅能幫助解決問題，也能在多變的職場環境中增加自身競爭力！

5.適應能力及靈活性

「工作和眼前想的不太一樣⋯」往往有過這想法的人，普遍都成為職場適應不良症候群，面臨眼前工作環境不停轉變，無論是接受工作的新挑戰、與新同事相處，職場人們都必須培養「良好適應能力」，不僅能增強自身的危機處理能力，也可以快速融入新的團隊與環境。

6.領導力

領導者的工作就是激勵團隊，讓團隊的成員們持續保持工作熱情，無論是什麼行業，面試官都更願意雇用樂於表現、具有領導潛力的職員，編輯貼心提醒「領導者」的職位是需要掌握溝通技巧影響他人，並非以指揮的形式帶領團隊。

7.團隊合作

企業最看重的軟實力就是「團隊合作」，幾乎所有工作環境都必須面臨團隊合作、跨部門合作的機會，倘若團隊中出現只願意單打獨鬥、堅持己見的員工，往往容易造成溝通上的落差，反而對團隊相處造成反效果！建議職場人們步入職場環境後，能適時放下固執的想法，學習接納他人意見，或許對整個團隊來說會帶來更好的效果！

Source：104職場力

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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