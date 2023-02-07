同居伴侶縱火燒死3歲童！嬤悲訴「早叫她搬出去」…一時心軟釀禍

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分驚出火警，造成2名女子受傷送醫、一名3歲女童逃生不及葬身火窟。死者女童的阿嬤悲痛向鄰居哭訴，直指縱火的就是女兒的同住伴侶鄧女；阿嬤說，女兒與鄧女交往後，鄧搬到家中與女兒同居，但2人時常吵架，原本要將鄧女趕出去，但卻一時心軟，沒想到鄧竟會縱火，害孫女無辜喪命。

▲阿嬤向鄰居哭訴，早就叫鄧女搬出去，但自己卻一時心軟釀成大禍。（圖／記者陳以昇攝）

阿嬤向鄰居表示，縱火的鄧女是屏東人，隻身北上工作，與女兒原本是同公司的同事，2人認識後展開交往，日前一起離職後，鄧女搬到家中與女兒同居，與3歲的小孫女一起住在3樓後側房間，期間鄧女與女兒曾一度搬出去，但之後又搬回家中居住。

▲現場人員擁抱安撫阿嬤。（圖／記者陳以昇攝）

阿嬤說，最近鄧女與女兒常因細故發生爭執，察覺2人情況不太對勁，因此曾要求鄧女搬出去，但鄧說還沒找到房子；阿嬤考量鄧女遠從屏東北上打拼，生活也很辛苦，因此心軟沒強硬趕她離開。昨夜女兒與鄧女返家，2人情況都很正常，未見異樣，沒想到今天卻傳出憾事。

阿嬤氣憤地說，「不能這樣(縱火)，但她就是這樣做了阿！我就心軟，有什麼辦法，她(鄧女)沒差啊，一個人而已，沒有父母、無牽無掛！」

火警發生當下，屋主游姓阿公、阿嬤都不在家，得知家中失火後火速趕回，阿公還一度衝上3樓想抱出孫女，但當時火勢已經延燒到房門口，根本無法進入。警消事後控制火勢後，救出受困的游女與鄧女，其中游女全身90%二至三度灼傷、鄧女30%二至三度灼傷，2人雙雙送醫，而3歲的小女童則是不幸命喪火窟，檢方稍早已前往現場進行相驗。

▼檢方前往現場進行相驗。（圖／記者陳以昇攝）