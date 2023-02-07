桃園縱火3歲童殞命！媽90%灼傷逃出屋外　忍劇痛大喊：救我女兒

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分傳出縱火案，年僅3歲的女童不幸葬身火窟。初步了解，女童母親游女與鄧女交往同居，但近日2人時常發生爭吵，游女有意分手，鄧不甘情變，因此縱火，這起火警也造成2人嚴重燒燙傷，火警發生當下，游女還一度衝到屋外，不顧自己全身90%嚴重灼傷，對消防員大喊「救我女兒！」

▲3歲小孫女命喪火窟，阿嬤相當哀痛。（圖／記者陳以昇攝）

初步調查，該棟起火民宅為2樓RC建築、3樓鐵皮加蓋，游女與伴侶鄧女、3歲女兒住在3樓後側房間，游女的父母則在當地承租店面經營早餐店，一家人同住在該棟透天厝。死者女童的阿嬤哭訴，鄧女與女兒交往後搬到家裡住，最近有發現2人頻繁爭吵，因此要求鄧女搬走，但事後又考量鄧孤身一人從屏東北上，一時之間找不到住處，因此心軟未強硬將她趕走，沒想到鄧竟會縱火奪走孫女性命。

事發當下是早上近10點，游女的父母正在早餐店工作，聽聞鄰居通報家中火警，急忙撇下工作趕回，當時家裡已經陷入火海，阿公一度想衝上三樓救孫女，但無奈火勢太大只能抱撼。

而在火警發生後，游女全身90%遭烈焰灼傷，逃出屋外後不顧身上劇痛，向消防員大喊求救，「救我女兒！」但警消控制火勢後，3歲的小女童已經殞命，陳屍在3樓房間內。女童生父接獲消息後，也立即趕往現場，得知愛女死訊，忍不住站在門口紅了眼眶，頻頻落淚、不發一語。

▼女童的生父站在門口哭泣，不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

▼桃園大溪今早傳出死亡火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）