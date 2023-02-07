他25歲「還是個孩子」！兒子醉駕又肇逃被逮　恐龍父母崩潰阻攔

▲25歲男子醉駕撞車逃逸。（圖／翻攝自後浪視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江嘉興市有群眾報警稱，一輛白色小車在停車場內撞車後逃逸。警員火速鎖定了25歲的郝姓嫌疑人，前往家中逮人發現郝男躲在房間。之後撞開房門，正當警員要對他進行呼氣式酒精檢測時，父母試圖阻攔並大喊，「他還是個孩子。」

據《後浪視頻》報導，近日，浙江嘉興發生了一起交通事故，據曝光的監視器畫面顯示，當時一輛白色小車在停車場內撞到了一輛黑色的轎車，然後又撞壞了停車場的設施，最後逃離了現場。

接到報警後，當地警方立即對此展開調查處理，並鎖定了肇事司機。

當警方趕到肇事司機郝男家中時，他的房間緊鎖。父親撞開門後，一股濃重的酒氣撲面而來，就在警員要對他進行酒精檢測時，肇事司機的父母卻以「孩子還小」為由極力阻止，當得知肇事司機已經25歲的時候，警員哭笑不得。

經檢測，嫌疑人的酒精含量為165mg/100ml，已經涉嫌醉酒駕駛機動車。

網友看後震驚怒斥，「25歲的巨嬰」、「孩子出問題就是父母慣出來的毛病，社會代替家庭進行教育」、「他還是個孩子，請不要放過他」、「這種父母就是幫兇！但凡正常人酒駕都會勸阻！」、「孩子還小，需要加大『教育』力度」。