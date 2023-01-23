搶快左轉嚇摔機車騎士腦震盪　小黃運將肇逃因這舉動判無罪

▲許姓運將開計程車搶快左轉，嚇摔機車騎士魏男倒地腦震盪，法官在判決書少見附上監視畫面截圖逐格註解。（圖／翻攝判決書）

記者黃哲民／台北報導

北市1名許姓計程車司機2021年大白天開小黃搶快左轉，嚇停對向來車禮讓他，但1名魏姓男子騎機車在最外側沒看見，快速駛到許男車前被嚇得左搖右晃，穿過路口後自摔，許男逕自離開，被警方循線查獲送辦，台北地院反覆勘驗監視畫面，認定許男當時不知魏男摔車，將他所涉肇逸行為判無罪，過失傷害罪因許男沒錢賠償和解，判刑2月，可上訴。

本案發生於前年(2021年)4月15日上午9點多，許男開著小黃在北市市民大道東往西方向，僅踩1秒煞車沒打方向燈就搶快左轉東興路，當時對向內側與中內線車輛等候號誌亮燈左轉，中外與外側車道仍可直行，1輛直行休旅車被許男嚇停。

魏男騎機車在最外側沒看見前方路況，快速超越休旅車到路口，被突然冒出的許男車頭驚嚇，急扭車頭閃避，左搖右晃通過路口後失去重心，自摔在行人穿越道上起不了身，經路人報警送醫，魏男腦震盪加上全身多處擦挫傷，還斷了2根肋骨，幸好保住性命。

▲許姓運將開計程車搶快左轉，嚇摔機車騎士魏男倒地腦震盪，法官在判決書少見附上監視畫面截圖逐格註解。（圖／翻攝判決書）

許男當時開著小黃逕自駛離，被警方循線查獲，依過失傷害與肇事逃逸罪嫌送辦。許男承認搶快左轉害魏男摔車，但堅稱跟魏男沒有碰撞，他視線一直注意右側來車，不知魏男在他左方遠處倒地，不是有意肇逃。

法官詳細勘驗現場路口2個不同方向的監視畫面，並少見地在判決書裡以截圖圖檔方式逐格註解，認定魏男騎機車快速經過許男車前僅花1秒，許男接著緩緩駛離路口，魏男才倒地，許男也沒有停車觀望魏男的跡象，不排除他當時只顧著左轉看右側有無來車，的確可能不知左邊狀況，將他所涉肇逃行為判無罪。

但法官指許男身為職業駕駛，應嫻熟交通規則，卻搶快左轉不理讓直行車，造成魏男受傷不輕，且許男雖屢屢聲稱想和解，可是除了保險理賠6萬元，他自己拿不出任何錢賠償，法官據此依過失傷害罪判許男2月徒刑、得易科罰金6萬元，可上訴。