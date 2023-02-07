小兄妹淪街友「翻垃圾桶找食物」一句話萬人鼻酸！母：孩子是自願

▲一對小兄妹被家人拋棄後上街撿垃圾。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一段影片，畫面中，一對小兄妹在街上撿垃圾，女孩還說家裡「不要我們了」，引發網友關注和心疼。2月6日，小兄妹的母親回應，兩個孩子自願撿垃圾掙零花錢，家裡從沒說過不要他們。

據《極目新聞》報導，網傳影片中，一男一女兩個十來歲的小孩子在街上撿垃圾，他們臉上和手上都比較髒，女孩的頭髮十分凌亂。一名男子問女孩，「妳爸爸呢？」女孩回答說，「不要我們了。」男子聽到後直呼可憐，並請兩個孩子吃飯。

這段影片發布後，不少網友都十分心疼兩個孩子，「這麼小就被父母拋棄以撿垃圾為生，他們的未來在哪裡？」許多人呼籲，社會各界給予他們關愛。有網友在留言區稱，兩個孩子是河南伊川縣的，他們的父親是殘疾人。

此事發生於河南伊川縣鳴皋鎮，2月6日，兩個孩子的母親劉女士回應，她有三個孩子，影片中的男孩是她家10歲的老二，女孩是8歲的老三，兩個孩子都在上學，偶爾放假或放學時就到鎮上去撿垃圾賣，掙零花錢，步行也就一兩公里路。她丈夫在本地打零工，她在家帶孩子和操持家務，雖然經濟條件一般，但家裡並沒有殘疾人，兩個孩子撿垃圾也是他們自願的。

劉女士說，「我從沒有說過不要他們。是我自己的孩子，怎麼會不要呢？」當地政府部門已關注到網傳的影片，帶著禮物上門慰問並了解情況。

鳴皋鎮政府相關人士回應，經調查，網上影片存在不實之處。撿垃圾這兩個孩子的家庭並無特別困難，也無殘疾人，孩子們是在上學之餘自願來撿垃圾的。至於女孩為何說家人不要他們了，該人士稱，「大人經常會嚇孩子說，你再調皮我就不要你了，可能孩子把這話當了真。」