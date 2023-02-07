　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

夏立言明天訪陸　顏若芳批「為黨私利」：在台說一套、在陸做一套

▲▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席夏立言將於8至17日率國民黨大陸訪問團赴北京等地，行程中將會見大陸國台辦主任宋濤，展開「交流對話、關懷民生」之行。對此，民進黨台北市議員顏若芳6日痛批，「在台灣說一套，在中國大陸做一套，就是國民黨的騙票惡習，為政黨私利，絲毫不把對台灣人的主流民意放在眼裡。」

顏若芳6日透過臉書發文指出，2022年8月中共於台灣周遭海域軍演之際、共機惡意頻繁擾台挑釁，國民黨執意以「民間交流」之名，派夏立言訪中，還承諾絕對不會見高官，結果卻跑去跟中國大陸海協會長汪道涵相見歡。當時的訪中行程，不僅背棄台灣人的主流民意，更曾被爆料是為了選舉募款而去，不禁讓她質疑「現在2024年總統、立委大選在即，難道國民黨又缺錢？又要去募款了嗎？」

顏若芳開嗆，九合一大選中，國民黨台北市長候選人蔣萬安因迫於輿論壓力，曾要求夏立言公布訪中行程，並公開與中國大陸官方的談論內容，但到現在國民黨卻沒有公開任何東西，「事實證明蔣萬安還有整個國民黨都是在作秀給台灣人看。請國民黨拿出點勇氣，不要看到台灣就趾高氣昂、看到中國就如軟體動物沒有脊椎的樣子！」

「時至今日，蔣萬安身為台北市長，應該拿出點骨氣要求黨內潔身自愛，國民黨不要一味舔中，蔣萬安也別再當黨的乖寶寶！」顏若芳痛批，兩岸交流必須秉持對等尊嚴，並非中共整天文攻武嚇就屈從，國民黨如果真的要去中國，就應該公開並當面向中國大陸官方表達強烈抗議，要求中國大陸政府勿再打壓我國國際空間且停止一切擾台行為。

針對民進黨批評，國民黨發言人林家興昨日回應，國民黨此次赴大陸之行，是延續去年8月的交流聆聽之旅，注重在大陸台灣民眾權益以及民生經貿問題，並代為反映廣大農漁民以及中小企業的心聲，到大陸去是為了「顧民生護台灣」，聚焦追蹤民生經濟議題及台人權益，更渴望促進兩岸透過交流對話減緩對抗，與上述民進黨人士赴陸是為了自己的利益有如天壤之別，台灣民眾都看得相當清楚。

ET快訊
快訊／國安會高官出國耍官威機場咆哮　總統府道歉了
強震廢墟中「生下男嬰」！　媽媽用盡力氣後離世
快訊／抓到了！男搶彩券行逃新加玻　回國桃機落網
今晨5.1地震又有2餘震！　氣象局曝原因：之後還有
隋棠被控惡鄰　台北豪宅「奢華裝潢」曝光
國安會高官偷跑出國玩！　機場咆哮、拍桌順利出境
見土耳其強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！
餐廳巧遇「國寶級主播」！找錢大方當小費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

國安會官員出境耍官威機場咆哮、拍桌　總統府道歉了

夏立言明訪陸　顏若芳批「為黨私利」：在台說一套、在陸做一套

藍轟鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬「國安破口」　綠反譏：投降者聯盟

一代宗師殞落！韓國瑜李佳芬夫婦弔唁星雲大師　低調誦經祈福

300億租金補貼2.0版將改「隨到隨辦」　營建署：盡快上路

林智堅被丟包？　郭正亮預言：賴清德搞不好會切割

耍官威？國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前偷跑出境還事後補登

中和「一家四口三死」悲劇　陳建仁：檢討現行社福措施疏漏

兩岸、外交成侯友宜2024罩門？　陳水扁：沒有說一定要懂多少

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

國安會官員出境耍官威機場咆哮、拍桌　總統府道歉了

夏立言明訪陸　顏若芳批「為黨私利」：在台說一套、在陸做一套

藍轟鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬「國安破口」　綠反譏：投降者聯盟

一代宗師殞落！韓國瑜李佳芬夫婦弔唁星雲大師　低調誦經祈福

300億租金補貼2.0版將改「隨到隨辦」　營建署：盡快上路

林智堅被丟包？　郭正亮預言：賴清德搞不好會切割

耍官威？國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前偷跑出境還事後補登

中和「一家四口三死」悲劇　陳建仁：檢討現行社福措施疏漏

兩岸、外交成侯友宜2024罩門？　陳水扁：沒有說一定要懂多少

幣安宣布明起暫停美元存取款！　1.72億美元瞬間撤離

葉總點名曹祐齊拚開季一軍　增肌減脂成功！當選重訓營MVP

BMW凌晨自撞安全島「車頭全毀」　台中醉男剛下車...警員就到

等到了！　手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶喝

快訊／土耳其強震逾3800亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

三重男海釣軟絲失聯4天！岸邊留白色水桶　警消海巡全力搜救中

比民宿划算！星級飯店「住2晚送1晚」　每人每晚只要550元

民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

耍官威？國安會處長在機場咆哮、拍桌　順利飛出去還事後補登

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

台灣第二批搜救隊今出發　90人赴土耳其救災

台北搜救隊出發土耳其救援　蔣萬安急到場打氣

誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

陳水扁：蔡英文不是挺林智堅抄襲

侯友宜：新北特搜隊已準備好馳援！

中和「一家四口三死」悲劇　陳建仁：檢討現行社福措施疏漏

影／全程英語致詞　蔣迎貴賓參加燈會

曹興誠回國惹議「感同身受」　矢板明夫：誇台灣好就被說綠營側翼

更多熱門

相關新聞

夏立言訪陸挨轟「輸誠」　國民黨提鄭運鵬為例反嗆

夏立言訪陸挨轟「輸誠」　國民黨提鄭運鵬為例反嗆

國民黨副主席夏立言8日將率團赴陸會見大陸國台辦主任宋濤，遭民進黨籲勿棄台灣利益、急向陸輸誠，立委鄭運鵬更要國民黨別誤判情勢淪統戰工具。對此，國民黨發言人林家興回應，國民黨「親美，友日，和陸」的對外方針不曾改變，倒是民進黨論述多頭馬車，修正說法跟上國民黨主席朱立倫的論述，民進黨應少一點抹紅，勿阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子。

夏立言8日率團訪陸　國台辦回應

夏立言8日率團訪陸　國台辦回應

夏立言訪陸「10日行程、4成員」曝光！　確定會見國台辦主任宋濤

夏立言訪陸「10日行程、4成員」曝光！　確定會見國台辦主任宋濤

夏立言8日訪陸有望見宋濤、王滬寧　黨務人士曝主要任務

夏立言8日訪陸有望見宋濤、王滬寧　黨務人士曝主要任務

間諜氣球影響　BBC：美中關係新低點

間諜氣球影響　BBC：美中關係新低點

關鍵字：

顏若芳夏立言訪中

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

快訊／4:20發生地震　台北有感

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面