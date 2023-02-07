夏立言明訪陸　顏若芳批「為黨私利」：在台說一套、在陸做一套

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席夏立言將於8至17日率國民黨大陸訪問團赴北京等地，行程中將會見大陸國台辦主任宋濤，展開「交流對話、關懷民生」之行。對此，民進黨台北市議員顏若芳6日痛批，「在台灣說一套，在中國大陸做一套，就是國民黨的騙票惡習，為政黨私利，絲毫不把對台灣人的主流民意放在眼裡。」

顏若芳6日透過臉書發文指出，2022年8月中共於台灣周遭海域軍演之際、共機惡意頻繁擾台挑釁，國民黨執意以「民間交流」之名，派夏立言訪中，還承諾絕對不會見高官，結果卻跑去跟中國大陸海協會長汪道涵相見歡。當時的訪中行程，不僅背棄台灣人的主流民意，更曾被爆料是為了選舉募款而去，不禁讓她質疑「現在2024年總統、立委大選在即，難道國民黨又缺錢？又要去募款了嗎？」

顏若芳開嗆，九合一大選中，國民黨台北市長候選人蔣萬安因迫於輿論壓力，曾要求夏立言公布訪中行程，並公開與中國大陸官方的談論內容，但到現在國民黨卻沒有公開任何東西，「事實證明蔣萬安還有整個國民黨都是在作秀給台灣人看。請國民黨拿出點勇氣，不要看到台灣就趾高氣昂、看到中國就如軟體動物沒有脊椎的樣子！」

「時至今日，蔣萬安身為台北市長，應該拿出點骨氣要求黨內潔身自愛，國民黨不要一味舔中，蔣萬安也別再當黨的乖寶寶！」顏若芳痛批，兩岸交流必須秉持對等尊嚴，並非中共整天文攻武嚇就屈從，國民黨如果真的要去中國，就應該公開並當面向中國大陸官方表達強烈抗議，要求中國大陸政府勿再打壓我國國際空間且停止一切擾台行為。

針對民進黨批評，國民黨發言人林家興昨日回應，國民黨此次赴大陸之行，是延續去年8月的交流聆聽之旅，注重在大陸台灣民眾權益以及民生經貿問題，並代為反映廣大農漁民以及中小企業的心聲，到大陸去是為了「顧民生護台灣」，聚焦追蹤民生經濟議題及台人權益，更渴望促進兩岸透過交流對話減緩對抗，與上述民進黨人士赴陸是為了自己的利益有如天壤之別，台灣民眾都看得相當清楚。